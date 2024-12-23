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Posted 23 декабря, 08:39

Published 23 декабря, 08:39

Modified 23 декабря, 08:47

Updated 23 декабря, 08:47

Угонщик из Башкирии оставил документы в чужом автомобиле

Вор года оставил паспорт на месте преступления

23 декабря 2024, 08:39
Фото: МВД по РБ.

Угонщик из Башкирии оставил документы в чужом автомобиле

Сотрудники МВД Башкирии быстро нашли горе-угонщика, оставившего паспорт в салоне машины, сообщили в ведомстве в понедельник, 23 ноября.
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В Стерлитамаке правоохранители нашли угонщика-растеряшку. В дежурную часть обратилась директор одной городской фирмы, сообщив об угоне служебной ВАЗ-2114. Сотрудники ДПС оперативно нашли разбитую машину в нескольких километрах от места угона. В салоне автомобиля сотрудники обнаружили паспорт 19-летнего местного жителя, которого отыскали и доставили в отдел.

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Молодой человек признался в угоне «четырки». Мол, хотел покататься, но не справился с управлением и наехал на электроопору. Примечательно, что это уже не первый привод горе-угонщика в полицию: ранее парень уже привлекался за кражу чужого имущества. Сейчас лихач заключен под стражу, где будет ждать суда за угон.

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