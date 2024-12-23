Вор года оставил паспорт на месте преступления

Posted 23 декабря, 08:39
Published 23 декабря, 08:39
Modified 23 декабря, 08:47
Updated 23 декабря, 08:47
В Стерлитамаке правоохранители нашли угонщика-растеряшку. В дежурную часть обратилась директор одной городской фирмы, сообщив об угоне служебной ВАЗ-2114. Сотрудники ДПС оперативно нашли разбитую машину в нескольких километрах от места угона. В салоне автомобиля сотрудники обнаружили паспорт 19-летнего местного жителя, которого отыскали и доставили в отдел.
Молодой человек признался в угоне «четырки». Мол, хотел покататься, но не справился с управлением и наехал на электроопору. Примечательно, что это уже не первый привод горе-угонщика в полицию: ранее парень уже привлекался за кражу чужого имущества. Сейчас лихач заключен под стражу, где будет ждать суда за угон.
Ранее Mkset сообщил, что иномарки рухнули в цене в Башкирии.