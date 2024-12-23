Вор года оставил паспорт на месте преступления

Молодой человек признался в угоне «четырки». Мол, хотел покататься, но не справился с управлением и наехал на электроопору. Примечательно, что это уже не первый привод горе-угонщика в полицию: ранее парень уже привлекался за кражу чужого имущества. Сейчас лихач заключен под стражу, где будет ждать суда за угон.