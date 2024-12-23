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Posted 23 декабря, 06:47

Published 23 декабря, 06:47

Modified 23 декабря, 07:34

Updated 23 декабря, 07:34

Три дома расселяют в Уфе

В Уфе забирают квартиры у жильцов трёх домов

23 декабря 2024, 06:47
Фото: 1MI.

Три дома расселяют в Уфе

В столице Башкирии жильцов многоквартирных домов обязали проститься с недвижимостью, сообщает в понедельник, 23 декабря, Управление земельных и имущественных отношений администрации города.

Решение администрации Уфы коснулось жителей трех многоквартирных домов, расположенных в Калининском, Кировском и Октябрьском районах столицы Башкирии. На официальном сайте управления были опубликованы документы, согласно которым жилые здания в перечисленных районах подлежат изъятию. В список попали дома по адресам:

  • Богдана Хмельницкого, 58
  • Гоголя, 39
  • Октябрьской Революции, 70.

Первоначально два из этих объектов — дома на улицах Хмельницкого и Гоголя — были признаны аварийными и подлежащими сносу. Третий дом, на Октябрьской Революции, хотя и не подлежит сносу, ждет своей очереди на реконструкцию. Как только решение о сносе будет окончательно оформлено, служба расселения начнет заниматься вопросами предоставления нового жилья для владельцев квартир.

Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии стартуют торги по аренде коммерческих площадей.

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