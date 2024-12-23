В Уфе забирают квартиры у жильцов трёх домов

Posted 23 декабря, 06:47
Published 23 декабря, 06:47
Modified 23 декабря, 07:34
Updated 23 декабря, 07:34
Решение администрации Уфы коснулось жителей трех многоквартирных домов, расположенных в Калининском, Кировском и Октябрьском районах столицы Башкирии. На официальном сайте управления были опубликованы документы, согласно которым жилые здания в перечисленных районах подлежат изъятию. В список попали дома по адресам:
Первоначально два из этих объектов — дома на улицах Хмельницкого и Гоголя — были признаны аварийными и подлежащими сносу. Третий дом, на Октябрьской Революции, хотя и не подлежит сносу, ждет своей очереди на реконструкцию. Как только решение о сносе будет окончательно оформлено, служба расселения начнет заниматься вопросами предоставления нового жилья для владельцев квартир.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии стартуют торги по аренде коммерческих площадей.