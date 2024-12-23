В Уфе забирают квартиры у жильцов трёх домов

Первоначально два из этих объектов — дома на улицах Хмельницкого и Гоголя — были признаны аварийными и подлежащими сносу. Третий дом, на Октябрьской Революции, хотя и не подлежит сносу, ждет своей очереди на реконструкцию. Как только решение о сносе будет окончательно оформлено, служба расселения начнет заниматься вопросами предоставления нового жилья для владельцев квартир.