В Уфе вырубят 32 га леса ради урожая

В новом кадастровом плане севера Уфы теперь значатся порядка 150 участков, площадь каждого 1500 квадратных метров. Кроме того, выделены земли под строительство проездов и мест общего пользования. В постановлении мэрии указано, что отчуждение леса под интересы огородников и садоводов происходит по решению Арбитражного суда Башкирии. Ранее они отсудили право бесплатно получить земли минимум на пять лет.