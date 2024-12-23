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Posted 23 декабря, 11:35

Published 23 декабря, 11:35

Modified 23 декабря, 11:37

Updated 23 декабря, 11:37

В Уфе вырубят 32 га леса

В Уфе вырубят 32 га леса ради урожая

23 декабря 2024, 11:35
Фото: mkset.ru.

В Уфе вырубят 32 га леса

На месте «зеленых легких» столицы Башкирии появятся садовые участки, сообщается в понедельник, 23 декабря, в документах уфимской мэрии.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев одобрил проект межевания территории городского леса на севере агломерации. Под нож кадастрового инженера почти 32,14 га земли рядом с садовым товариществом «Фортуна». Именно садоводы потребовали выделить им новые территории под огороды.

В новом кадастровом плане севера Уфы теперь значатся порядка 150 участков, площадь каждого 1500 квадратных метров. Кроме того, выделены земли под строительство проездов и мест общего пользования. В постановлении мэрии указано, что отчуждение леса под интересы огородников и садоводов происходит по решению Арбитражного суда Башкирии. Ранее они отсудили право бесплатно получить земли минимум на пять лет.

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Ранее в Уфе согласовали проект комплексного развития городского пустыря.

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