В Уфе вырубят 32 га леса ради урожая

Posted 23 декабря, 11:35
Published 23 декабря, 11:35
Modified 23 декабря, 11:37
Updated 23 декабря, 11:37
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев одобрил проект межевания территории городского леса на севере агломерации. Под нож кадастрового инженера почти 32,14 га земли рядом с садовым товариществом «Фортуна». Именно садоводы потребовали выделить им новые территории под огороды.
В новом кадастровом плане севера Уфы теперь значатся порядка 150 участков, площадь каждого 1500 квадратных метров. Кроме того, выделены земли под строительство проездов и мест общего пользования. В постановлении мэрии указано, что отчуждение леса под интересы огородников и садоводов происходит по решению Арбитражного суда Башкирии. Ранее они отсудили право бесплатно получить земли минимум на пять лет.