В Уфе пойдёт дождь в Новый год

Posted 23 декабря, 19:44
Published 23 декабря, 19:44
Modified 23 декабря, 20:03
Updated 23 декабря, 20:03
Яндекс.Погода: 31 декабря — 1 января в Уфе ожидается дождь со снегом. Температура воздуха на протяжении двух суток составит -4°C… -2°C.
Gismeteo: небольшой дождь пройдёт 31 декабря, 1 января пасмурно. Столбики термометров покажут 0°C… -4°C.
Погода Mail: 31 декабря — 1 января дневная температура составит 0°C. Облачно, без осадков.
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