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Posted 23 декабря, 19:44

Published 23 декабря, 19:44

Modified 23 декабря, 20:03

Updated 23 декабря, 20:03

В Уфе пойдёт дождь в Новый год

В Уфе пойдёт дождь в Новый год

23 декабря 2024, 19:44
Фото: 1MI.
Во вторник, 24 декабря, посмотрели за вас, что пишут сервисы прогнозов погоды о новогодней ночи в столице Башкирии.

Яндекс.Погода: 31 декабря — 1 января в Уфе ожидается дождь со снегом. Температура воздуха на протяжении двух суток составит -4°C… -2°C.

Gismeteo: небольшой дождь пройдёт 31 декабря, 1 января пасмурно. Столбики термометров покажут 0°C… -4°C.

Погода Mail: 31 декабря — 1 января дневная температура составит 0°C. Облачно, без осадков.

«Ёлки по городу мчатся…»
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Ранее Mkset сообщал о том, что в соцсетях уфимцы обсуждают автомобиль с необычным новогодним оформлением кузова.

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