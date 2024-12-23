В Башкирии завели уголовное дело из-за ДТП со школьным автобусом

Напомним, как сообщал ранее Mkset, ДТП случилось на трассе в Балтачевском районе Республики Башкортостан — на автодороге столкнулись перевозивший школьников автобус и бензовоз. В результате инцидента пострадали пятеро детей, кроме того, в больницу попали также двое взрослых.