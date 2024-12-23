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Posted 23 декабря, 18:47

Published 23 декабря, 18:47

Modified 23 декабря, 20:07

Updated 23 декабря, 20:07

В Башкирии завели уголовное дело из-за ДТП со школьным автобусом

В Башкирии завели уголовное дело из-за ДТП со школьным автобусом

23 декабря 2024, 18:47
Фото: ГАИ РБ.
Правоохранительные органы заинтересовались аварией с пострадавшими детьми, сообщила пресс-служба СК в понедельник, 23 декабря.

Напомним, как сообщал ранее Mkset, ДТП случилось на трассе в Балтачевском районе Республики Башкортостан — на автодороге столкнулись перевозивший школьников автобус и бензовоз. В результате инцидента пострадали пятеро детей, кроме того, в больницу попали также двое взрослых.

Есть жертвы: ДТП со школьным автобусом и бензовозом произошло в Башкирии
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Правоохранители завели уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности». Сейчас следователи общаются со свидетелями дорожно-транспортного происшествия и его участниками. Главная задача — выяснить все обстоятельства аварии.

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