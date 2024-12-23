В Башкирии завели уголовное дело из-за ДТП со школьным автобусом

Posted 23 декабря, 18:47
Published 23 декабря, 18:47
Modified 23 декабря, 20:07
Updated 23 декабря, 20:07
Напомним, как сообщал ранее Mkset, ДТП случилось на трассе в Балтачевском районе Республики Башкортостан — на автодороге столкнулись перевозивший школьников автобус и бензовоз. В результате инцидента пострадали пятеро детей, кроме того, в больницу попали также двое взрослых.
Правоохранители завели уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности». Сейчас следователи общаются со свидетелями дорожно-транспортного происшествия и его участниками. Главная задача — выяснить все обстоятельства аварии.