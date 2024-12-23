В Башкирии пьянеют быстрее Татарстана

Так, среди жителей России лучше всего воспринимают алкоголь русские и белорусы. Среди исследованных представителей лишь 0,5-0,51% имели искомую мутацию гена. Самый высокий процент представителей с непереносимостью горячительных напитков же нашли у бурятов, казахов и осетин — 8,33%, 7,69% и 7,59%, соответственно.