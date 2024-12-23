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Posted 23 декабря, 20:45

Published 23 декабря, 20:45

Modified 23 декабря, 21:09

Updated 23 декабря, 21:09

Ученые подсчитали процент непереносимости алкоголя у башкир

В Башкирии пьянеют быстрее Татарстана

23 декабря 2024, 20:45
Фото: 1MI.

Ученые подсчитали процент непереносимости алкоголя у башкир

Этносы с самым большим процентом людей, тяжело переносящих алкоголь, назвали учёные — соответствующим исследованием Genotek поделился с Mkset во вторник, 24 декабря.

Как пояснили эксперты, у разных народов варьируется распространение генетического изменения, которая обуславливает генетическую непереносимость спиртного.

Так, среди жителей России лучше всего воспринимают алкоголь русские и белорусы. Среди исследованных представителей лишь 0,5-0,51% имели искомую мутацию гена. Самый высокий процент представителей с непереносимостью горячительных напитков же нашли у бурятов, казахов и осетин — 8,33%, 7,69% и 7,59%, соответственно.

У башкир процент наличия такого гена составил 4,6%, а у татар — 2,81%.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии с 1 марта 2025 года начнёт действовать закон о запрете «наливаек».

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