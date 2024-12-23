В Башкирии пьянеют быстрее Татарстана

Posted 23 декабря, 20:45
Published 23 декабря, 20:45
Modified 23 декабря, 21:09
Updated 23 декабря, 21:09
Как пояснили эксперты, у разных народов варьируется распространение генетического изменения, которая обуславливает генетическую непереносимость спиртного.
Так, среди жителей России лучше всего воспринимают алкоголь русские и белорусы. Среди исследованных представителей лишь 0,5-0,51% имели искомую мутацию гена. Самый высокий процент представителей с непереносимостью горячительных напитков же нашли у бурятов, казахов и осетин — 8,33%, 7,69% и 7,59%, соответственно.
У башкир процент наличия такого гена составил 4,6%, а у татар — 2,81%.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии с 1 марта 2025 года начнёт действовать закон о запрете «наливаек».