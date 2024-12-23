Уфимцы умоляют Путина спасти их детей от уголовников по соседству

Но новое соцучреждение не обрадовало горожан, живущих по соседству. Они возмутились тем, что их мнения на этот счет никто не спрашивал, и тем, что общежитие для ресоциализации бывших заключенных создает риски для безопасности людей, в первую очередь — детей. Уже 18 декабря была создана петиция за перенос центра в другое место, она набрала за несколько дней около 6,5 тысяч голосов.