Уфимцы умоляют Путина спасти их детей от уголовников по соседству

Posted 23 декабря, 10:26
Published 23 декабря, 10:26
Modified 23 декабря, 11:05
Updated 23 декабря, 11:05
Видео распространяется в соцсетях и в местных СМИ. На нем несколько десятков человек, среди которых родители с детьми, просят Владимира Путина перенести в другое место недавно открытый в Черниковке центр пробации (социальное учреждение для освободившихся заключенных).
Уфимцы просят учесть, что рядом живут более шести тысяч семей, в том числе молодых семей с детьми, а в шаговой доступности находится 25 учебных и дошкольных заведений.
— Мы — за перенос Центра пробации! Мы — за безопасность наших детей! — кричат в конце видео и взрослые, и дети.
Напомним, 17 декабря на Комарова, 47 в Уфе торжественно открыли общежитие для тех, кто вышел из тюрьмы. Цель – вернуть их к нормальной жизни, заодно продвинуться в решении кадровой и демографической проблем. Так, по крайней мере, комментировала в соцсетях это событие министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.
Но новое соцучреждение не обрадовало горожан, живущих по соседству. Они возмутились тем, что их мнения на этот счет никто не спрашивал, и тем, что общежитие для ресоциализации бывших заключенных создает риски для безопасности людей, в первую очередь — детей. Уже 18 декабря была создана петиция за перенос центра в другое место, она набрала за несколько дней около 6,5 тысяч голосов.
Местные власти оперативно отреагировали на возмущение уфимцев. В субботу, 20 декабря, администрация Орджоникидзевского района провела встречу с недовольными горожанами. Там было довольно жарко, кто-то из разгорячившихся участников встречи даже пригрозил радикальными мерами: «Вы дождётесь, что улицы начнут перекрываться, вы это хотите? Вы восстание хотите? Будет вам восстание». Именно после этой встречи горожане и записали обращение к главе российского государства.