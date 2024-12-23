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Posted 23 декабря, 11:38

Published 23 декабря, 11:38

Modified 23 декабря, 12:02

Updated 23 декабря, 12:02

Уфимцы не получат пособия в январе

Уфимцы не получат пособия в январе

23 декабря 2024, 11:38
Фото: 1MI.
График выплаты социальных пособий и пенсий в Башкирии сдвинули из-за новогодних праздников, сообщили в региональном отделении соцфонда в понедельник, 23 декабря.

График начисления социальных выплат выпадает на новогодние каникулы. Поэтому средства жителям Башкирии поступят досрочно:

24 декабря

  • Пособия по уходу за ребенком до полутора лет работающим гражданам.

25 декабря

  • Единое пособие;
  • Выплата на первого ребенка до трех лет;
  • Ежемесячные выплаты из материнского капитала;
  • Пособие по уходу за ребенком до полутора лет;
  • Ежемесячные пособия на детей до трех лет военнослужащих по призыву.

26 декабря

  • Пенсии.

Напомним, что все выплаты поступают в новом месяце за предыдущий: то есть выплаты за январь поступят в феврале по расписанию.

Ранее Mkset сообщил о новых поворотах в общественном скандале вокруг центра пробации для зэков: толпа разгневанных уфимцев записала видеообращение к Путину.

Жителям Башкирии рассказали о дополнительных выплатах
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