Уфимцы не получат пособия в январе

Posted 23 декабря, 11:38
Published 23 декабря, 11:38
Modified 23 декабря, 12:02
Updated 23 декабря, 12:02
График начисления социальных выплат выпадает на новогодние каникулы. Поэтому средства жителям Башкирии поступят досрочно:
Напомним, что все выплаты поступают в новом месяце за предыдущий: то есть выплаты за январь поступят в феврале по расписанию.
Ранее Mkset сообщил о новых поворотах в общественном скандале вокруг центра пробации для зэков: толпа разгневанных уфимцев записала видеообращение к Путину.