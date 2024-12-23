Уфимцам вместо икры могут продать яд

Ни в коем случае не стоит покупать морепродукты, в составе которых содержится Е-239. Это вредная добавка, которая выделяет формальдегиды при попадании в желудок, что может привести к серьезному отравлению. К разрешенным консервантам относят Е с номерами 200, 201, 202, 203, 211, 212 и 213.