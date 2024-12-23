Уфимцам вместо икры могут продать яд

Posted 23 декабря, 12:58
Published 23 декабря, 12:58
Modified 23 декабря, 13:00
Updated 23 декабря, 13:00
Красная икра — главный деликатес на столе каждого россиянина в Новогоднюю ночь. Однако на полках магазинов нередко можно встретить икру сомнительного происхождения, которая вполне способна обеспечить вам каникулы на больничной койке. Чтобы не попасться на крючок липовой икры, достаточно следовать простым советам:
Упаковка настоящей качественной икры должна содержать название рыбы, дату производства и упаковки, сведения о производителе, индекс рыбной промышленности и срок годности.
Ни в коем случае не стоит покупать морепродукты, в составе которых содержится Е-239. Это вредная добавка, которая выделяет формальдегиды при попадании в желудок, что может привести к серьезному отравлению. К разрешенным консервантам относят Е с номерами 200, 201, 202, 203, 211, 212 и 213.
Срок хранения настроящей икры составляет до двух лет в герметичной упаковке и до двух дней в открытой таре. Хранить красное золото следует при температуре от -4 до -2 °С.
Уже приобретенную икру можно проверить в домашних условиях: при слабом нажатии икринки лопаются, а в горячей воде слегка белеют и погружаются на дно.
Соблюдение этих простых советов поможет вам насладиться любимых деликатесом в праздничную ночь без последствия для организма на каникулах.
Ранее Mkset рассказал, как приготовить икру в домашних условиях.