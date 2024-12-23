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Posted 23 декабря, 15:42

Published 23 декабря, 15:42

Modified 23 декабря, 20:17

Updated 23 декабря, 20:17

Ночную продажу алкоголя запретят в Башкирии

Уфимцам не дадут выпить ночью

23 декабря 2024, 15:42
Фото: 1MI.

Ночную продажу алкоголя запретят в Башкирии

В Башкортостане с 1 марта 2025 года начнёт действовать закон против «наливаек», сообщает Минторг региона в понедельник, 23 декабря.
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Формально документ запрещает продавать алкоголь заведениям общепита, находящимся в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Напомним, торговать спиртным в розницу по ночам, согласно законодательству, нельзя, однако для объектов общественного питания подобных запретов нет. Этим пользуются так называемые «наливайки», которые днём действуют как рюмочные, а вечером — как лазейка для обхода закона.

Более работать в таком режиме подобные заведения не смогут, исключения сделали лишь для ресторанов. Таким образом, прежним «наливайкам» нельзя будет продавать алкоголь с 23:00 до 08:00.

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Ранее Mkset рассказывал о разнице проявлений алкоголизма у женщин и мужчин, а также особенностях борьбы с зависимостью.

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