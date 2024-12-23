Уфимцам не дадут выпить ночью

Posted 23 декабря, 15:42
Published 23 декабря, 15:42
Modified 23 декабря, 20:17
Updated 23 декабря, 20:17
Формально документ запрещает продавать алкоголь заведениям общепита, находящимся в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Напомним, торговать спиртным в розницу по ночам, согласно законодательству, нельзя, однако для объектов общественного питания подобных запретов нет. Этим пользуются так называемые «наливайки», которые днём действуют как рюмочные, а вечером — как лазейка для обхода закона.
Более работать в таком режиме подобные заведения не смогут, исключения сделали лишь для ресторанов. Таким образом, прежним «наливайкам» нельзя будет продавать алкоголь с 23:00 до 08:00.
Ранее Mkset рассказывал о разнице проявлений алкоголизма у женщин и мужчин, а также особенностях борьбы с зависимостью.