Уфимка погибла в лобовом ДТП на трассе

Жёсткая смертельная лобовая авария произошла на трассе Дюртюли — Нефтекамск в Краснокамском районе в Башкирии. Там около 14:00 в понедельник, 23 декабря, столкнулись два встречных автомобиля. «Лада Ларгус» с пятью людьми в салоне ехала из Нефтекамска в Уфу. Машину вёл 66-летний водитель. Навстречу отечественной «легковушке» мчалась «Лада Веста». За ее рулём был 58-летний мужчина. Машины столкнулись лоб в лоб.