Уфимка погибла в лобовом ДТП на трассе

Posted 23 декабря, 12:37
Published 23 декабря, 12:37
Modified 23 декабря, 12:39
Updated 23 декабря, 12:39
Жёсткая смертельная лобовая авария произошла на трассе Дюртюли — Нефтекамск в Краснокамском районе в Башкирии. Там около 14:00 в понедельник, 23 декабря, столкнулись два встречных автомобиля. «Лада Ларгус» с пятью людьми в салоне ехала из Нефтекамска в Уфу. Машину вёл 66-летний водитель. Навстречу отечественной «легковушке» мчалась «Лада Веста». За ее рулём был 58-летний мужчина. Машины столкнулись лоб в лоб.
— Сидевшая на заднем сиденье «Лады Ларгус» 50-летняя женщина скончалась на месте аварии. Остальных пассажиров экстренно доставили в ближайшую больницу. Они получили различные травмы, — сообщили Mkset в пресс-службе ГАИ Башкортостана. — Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции и экстренные службы.