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Posted 23 декабря, 12:37

Published 23 декабря, 12:37

Modified 23 декабря, 12:39

Updated 23 декабря, 12:39

Уфимка погибла в лобовом ДТП на трассе

Уфимка погибла в лобовом ДТП на трассе

23 декабря 2024, 12:37
Пассажир отечественного легкового автомобиля скончалась на месте аварии до приезда медиков, сообщает в понедельник, 23 декабря, пресс-служба ГАИ Башкирии.

Жёсткая смертельная лобовая авария произошла на трассе Дюртюли — Нефтекамск в Краснокамском районе в Башкирии. Там около 14:00 в понедельник, 23 декабря, столкнулись два встречных автомобиля. «Лада Ларгус» с пятью людьми в салоне ехала из Нефтекамска в Уфу. Машину вёл 66-летний водитель. Навстречу отечественной «легковушке» мчалась «Лада Веста». За ее рулём был 58-летний мужчина. Машины столкнулись лоб в лоб.

— Сидевшая на заднем сиденье «Лады Ларгус» 50-летняя женщина скончалась на месте аварии. Остальных пассажиров экстренно доставили в ближайшую больницу. Они получили различные травмы, — сообщили Mkset в пресс-службе ГАИ Башкортостана. — Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции и экстренные службы.
Фото: ГАИ РБ
Есть жертвы: ДТП со школьным автобусом и бензовозом произошло в Башкирии
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Напомним, ранее в Башкирии столкнулись бензовоз и школьный автобус — в больнице шестеро человек.

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