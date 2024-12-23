Уфимец погиб под колесами корейца

Как стало известно, ДТП произошло недалеко от кафе «Отдых» в воскресенье, 22 декабря. По данным ведомства, 41-летний водитель автомобиля корейской марки «Санг Йонг» наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. К сожалению, от полученных травм пешеход скончался на месте.