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Posted 23 декабря, 04:40

Published 23 декабря, 04:40

Modified 23 декабря, 07:44

Updated 23 декабря, 07:44

Уфимец погиб под колесами корейца

Уфимец погиб под колесами корейца

23 декабря 2024, 04:40
Фото: Госавтоинспекция Уфы.
Смертельная авария произошла на Оренбургском тракте, сообщает в понедельник, 23 декабря, Госавтоинспекция Уфы.

Как стало известно, ДТП произошло недалеко от кафе «Отдых» в воскресенье, 22 декабря. По данным ведомства, 41-летний водитель автомобиля корейской марки «Санг Йонг» наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. К сожалению, от полученных травм пешеход скончался на месте.

— Я вот одного не понял, там рядом только заправка, откуда этот человек шел? Лес кругом, — пишет один из очевидцев аварии в соцсетях.
— В Уфе сильный снегопад, видимость нулевая, — отмечают пользователи сети.

Госавтоинспекция проводит разбирательство по данному факту ДТП, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Видео: Госавтоинспекция Уфы.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии пассажирка вылетевшего в кювет автомобиля «Фольксваген Поло» скончалась на месте ДТП.

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