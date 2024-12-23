Уфимец погиб под колесами корейца

Posted 23 декабря, 04:40
Published 23 декабря, 04:40
Modified 23 декабря, 07:44
Updated 23 декабря, 07:44
Как стало известно, ДТП произошло недалеко от кафе «Отдых» в воскресенье, 22 декабря. По данным ведомства, 41-летний водитель автомобиля корейской марки «Санг Йонг» наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. К сожалению, от полученных травм пешеход скончался на месте.
— Я вот одного не понял, там рядом только заправка, откуда этот человек шел? Лес кругом, — пишет один из очевидцев аварии в соцсетях.
— В Уфе сильный снегопад, видимость нулевая, — отмечают пользователи сети.
Госавтоинспекция проводит разбирательство по данному факту ДТП, чтобы установить обстоятельства происшествия.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии пассажирка вылетевшего в кювет автомобиля «Фольксваген Поло» скончалась на месте ДТП.