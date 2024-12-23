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Posted 23 декабря, 11:01

Published 23 декабря, 11:01

Modified 23 декабря, 12:05

Updated 23 декабря, 12:05

Уфимец отсудил почти миллион рублей за кухню

Уфимец отсудил почти миллион рублей за кухню

23 декабря 2024, 11:01
Фото: 1MI.
Мужчина стал обладателем большой суммы денег, выиграв суд против компании, которая не смогла вовремя доставить ему мебель, сообщает в понедельник, 23 декабря, Роспотребнадзор Башкирии.

История началась, когда мужчина решил обновить свою кухню и заключил договор с «Гауди Уфа» на изготовление мебели по индивидуальному проекту. Однако, ожидание затянулось. Сроки доставки не были соблюдены, а компания всячески откладывала выполнение своих обязательств. Уфимец неоднократно обращался в компанию с просьбой разобраться в ситуации и компенсировать время ожидания, но безрезультатно.

Не желая оставлять ситуацию без внимания, мужчина решил обратиться в суд. Он подал исковое заявление и привлёк к делу Управление Роспотребнадзора, чтобы защитить свои права как потребителя. Досудебные попытки решить вопрос не принесли успеха, и дело дошло до судебного разбирательства.

В ходе слушаний Октябрьский районный суд Уфы учел заключение Роспотребнадзора и вынес решение в пользу истца. Компания «Гауди Уфа» была обязана выплатить 971 811 рублей, из которых 620 541 рубль — проценты за использование чужих денег.

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Как ранее сообщал Mkset, в Ишимбае женщина, не уведомившая власти о смерти своей дочери, продолжала получать социальные выплаты на её имя.

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