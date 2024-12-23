Уфимец отсудил почти миллион рублей за кухню

Posted 23 декабря, 11:01
Published 23 декабря, 11:01
Modified 23 декабря, 12:05
Updated 23 декабря, 12:05
История началась, когда мужчина решил обновить свою кухню и заключил договор с «Гауди Уфа» на изготовление мебели по индивидуальному проекту. Однако, ожидание затянулось. Сроки доставки не были соблюдены, а компания всячески откладывала выполнение своих обязательств. Уфимец неоднократно обращался в компанию с просьбой разобраться в ситуации и компенсировать время ожидания, но безрезультатно.
Не желая оставлять ситуацию без внимания, мужчина решил обратиться в суд. Он подал исковое заявление и привлёк к делу Управление Роспотребнадзора, чтобы защитить свои права как потребителя. Досудебные попытки решить вопрос не принесли успеха, и дело дошло до судебного разбирательства.
В ходе слушаний Октябрьский районный суд Уфы учел заключение Роспотребнадзора и вынес решение в пользу истца. Компания «Гауди Уфа» была обязана выплатить 971 811 рублей, из которых 620 541 рубль — проценты за использование чужих денег.
Как ранее сообщал Mkset, в Ишимбае женщина, не уведомившая власти о смерти своей дочери, продолжала получать социальные выплаты на её имя.