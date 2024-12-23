Уфимец отсудил почти миллион рублей за кухню

История началась, когда мужчина решил обновить свою кухню и заключил договор с «Гауди Уфа» на изготовление мебели по индивидуальному проекту. Однако, ожидание затянулось. Сроки доставки не были соблюдены, а компания всячески откладывала выполнение своих обязательств. Уфимец неоднократно обращался в компанию с просьбой разобраться в ситуации и компенсировать время ожидания, но безрезультатно.