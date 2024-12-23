Уфа отпразднует Новый год сабантуем на площади

Праздничные гуляния начнутся 31 декабря в 21:00. На площади будет работать фудкорт, где можно будет отведать блюда национальной кухни. Главным событием вечера станет встреча Нового года под бой курантов. Перед этим, на большом экране покажут поздравления от Президента Владимира Путина, Главы Республики Радия Хабирова, а также от жителей Башкортостана, находящихся в зоне СВО. До 3 часов ночи на площади будут звучать музыкальные композиции.