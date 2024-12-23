Уфа отпразднует Новый год сабантуем на площади

Posted 23 декабря, 10:35
Published 23 декабря, 10:35
Modified 23 декабря, 11:00
Updated 23 декабря, 11:00
Как стало известно, уже ставший традиционным фестиваль «Терра Зима» (3+) развернется на Советской площади 31 декабря и 1 января, предлагая горожанам и гостям столицы необычный формат новогоднего торжества. Организаторы обещают сочетание традиционных зимних развлечений и национального колорита.
Праздничные гуляния начнутся 31 декабря в 21:00. На площади будет работать фудкорт, где можно будет отведать блюда национальной кухни. Главным событием вечера станет встреча Нового года под бой курантов. Перед этим, на большом экране покажут поздравления от Президента Владимира Путина, Главы Республики Радия Хабирова, а также от жителей Башкортостана, находящихся в зоне СВО. До 3 часов ночи на площади будут звучать музыкальные композиции.
— Хэдлайнер вечера — экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина, — уточнили в мэрии Уфы.
Также, 1 января в 17:00 запланирован конкурс карнавальных костюмов. После подведения итогов, с 18:00, начнутся народные игры и забавы: перетягивание каната, хоккей мётлами, бой мешками и конкурс «срежь приз». На сцене снова будут выступать музыканты, а Дед Мороз со Снегурочкой присоединятся к веселью, общаясь с гостями.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии за руль пассажирского автобуса сел сам Дед Мороз, а его верная спутница Снегурочка стала принимать оплату.