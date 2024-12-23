Сразу пять машин столкнулись в снежной каше Уфе

Posted 23 декабря, 05:12
Published 23 декабря, 05:12
Modified 23 декабря, 07:42
Updated 23 декабря, 07:42
ДТП произошло на пересечении улиц Кирова и Пархоменко в южной части Уфы. Из-за сложной дорожной обстановки столкнулись сразу пять машин. К счастью, никто из водителей и пассажиров серьезно не пострадал.
— Очень снежно сегодня. Дороги не чищены. Остановиться вовремя не получилось, я и въехал в зад резко остановившейся легковушке. А дальше уже въехали в меня. Так и собрали целый «паровозик». Хорошо, что никто не пострадал, скорости были не большие, — рассказал один из участников ДТП.
По данным сервиса онлайн-карт, в Уфе утром в понедельник, 23 декабря, наблюдались девятибалльные пробки на основных магистралях города. Из-за снегопада, который шел практически все выходные, часть дорог почистить не успели, что и стало причиной множества аварий и заторов.