Сразу пять машин столкнулись в снежной каше Уфе

По данным сервиса онлайн-карт, в Уфе утром в понедельник, 23 декабря, наблюдались девятибалльные пробки на основных магистралях города. Из-за снегопада, который шел практически все выходные, часть дорог почистить не успели, что и стало причиной множества аварий и заторов.