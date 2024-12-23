mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 05:12

Published 23 декабря, 05:12

Modified 23 декабря, 07:42

Updated 23 декабря, 07:42

Массовое ДТП произошло в Уфе

Сразу пять машин столкнулись в снежной каше Уфе

23 декабря 2024, 05:12
Фото: 1MI.

Массовое ДТП произошло в Уфе

Очевидец снял на видео последствия аварии, сообщают телеграмм-каналы в понедельник, 23 декабря.

ДТП произошло на пересечении улиц Кирова и Пархоменко в южной части Уфы. Из-за сложной дорожной обстановки столкнулись сразу пять машин. К счастью, никто из водителей и пассажиров серьезно не пострадал.

— Очень снежно сегодня. Дороги не чищены. Остановиться вовремя не получилось, я и въехал в зад резко остановившейся легковушке. А дальше уже въехали в меня. Так и собрали целый «паровозик». Хорошо, что никто не пострадал, скорости были не большие, — рассказал один из участников ДТП.

По данным сервиса онлайн-карт, в Уфе утром в понедельник, 23 декабря, наблюдались девятибалльные пробки на основных магистралях города. Из-за снегопада, который шел практически все выходные, часть дорог почистить не успели, что и стало причиной множества аварий и заторов.

Читайте также:
Уснувший за рулем водитель попал в страшное ДТП в Башкирии
#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Погода#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Массовое ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика