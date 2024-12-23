Скидку 50% ввели для пассажиров самолетов в Уфе

Posted 23 декабря, 10:14
Published 23 декабря, 10:14
Modified 23 декабря, 10:17
Updated 23 декабря, 10:17
Жители Уфы смогут купить авиабилеты дешево с 1 января 2025 года. Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота», с нового года перевозчик вводит скидку в 50% для несовершеннолетних пассажиров. Проблема доступности перелётов была озвучена матерью пяти детей во время «Итогов года» с Владимиром Путиным. Президент России согласился с наличием изворотливости авиакомпаний в части предоставления льгот для детей на свои услуги. Он поручил кабинету министров навести порядок и добиться реального предоставления льготных вариантов путешествий по России. «Аэрофлот» сработал на опережение.
— Скидка 50% для детей с гражданством Российской Федерации применяется к любому тарифу в классе «Эконом» по всей внутренней маршрутной сети и рейсов Группы «Аэрофлот», выполняемых под кодом SU. Для тарифов в рамках специальных льготных программ, таких как субсидируемые государством перевозки и «плоские» тарифы, сохраняется ранее установленный размер скидки, — отметили в пресс-службе авиакомпании.
Рейсы «Аэрофлота» выполняются, в том числе, и из аэропорта «Уфа». Так, самолетами компании из Уфы можно улететь в Москву. С учётом озвученных авиакомпанией нововведений, стоимость билетов для детей составит не менее ₽3 783. В карте маршрутов «Аэрофлота» из Уфы также значится Сочи. При применении скидки билет на ребенка обойдется в ₽4 481.
В ГК «Аэрофлот» входит и авиакомпания «Россия». Она обслуживает перелеты из Уфы в Египет и Санкт-Петербург. С 1 января билеты для детей на рейсы из Башкирии в Северную Пальмиру должны стоить не более ₽3 954.
Ранее в Башкирии из-за обращения к Владимиру Путину создали специальный штаб из медицинских чиновников.