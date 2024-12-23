Скидку 50% ввели для пассажиров самолетов в Уфе

Жители Уфы смогут купить авиабилеты дешево с 1 января 2025 года. Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота», с нового года перевозчик вводит скидку в 50% для несовершеннолетних пассажиров. Проблема доступности перелётов была озвучена матерью пяти детей во время «Итогов года» с Владимиром Путиным. Президент России согласился с наличием изворотливости авиакомпаний в части предоставления льгот для детей на свои услуги. Он поручил кабинету министров навести порядок и добиться реального предоставления льготных вариантов путешествий по России. «Аэрофлот» сработал на опережение.