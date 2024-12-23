mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 10:14

Published 23 декабря, 10:14

Modified 23 декабря, 10:17

Updated 23 декабря, 10:17

Билеты из Уфы в Москву подешевеют вдвое

Скидку 50% ввели для пассажиров самолетов в Уфе

23 декабря 2024, 10:14
Фото: mkset.ru.

Билеты из Уфы в Москву подешевеют вдвое

Сюжет
Дети
Новые льготы для путешественников по России появились после обсуждения проблемы стоимости авиабилетов в прямом эфире «Итогов года» с Владимиром Путиным: сообщение о скидках «Аэрофлот» распространил в понедельник, 23 декабря.

Жители Уфы смогут купить авиабилеты дешево с 1 января 2025 года. Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота», с нового года перевозчик вводит скидку в 50% для несовершеннолетних пассажиров. Проблема доступности перелётов была озвучена матерью пяти детей во время «Итогов года» с Владимиром Путиным. Президент России согласился с наличием изворотливости авиакомпаний в части предоставления льгот для детей на свои услуги. Он поручил кабинету министров навести порядок и добиться реального предоставления льготных вариантов путешествий по России. «Аэрофлот» сработал на опережение.

— Скидка 50% для детей с гражданством Российской Федерации применяется к любому тарифу в классе «Эконом» по всей внутренней маршрутной сети и рейсов Группы «Аэрофлот», выполняемых под кодом SU. Для тарифов в рамках специальных льготных программ, таких как субсидируемые государством перевозки и «плоские» тарифы, сохраняется ранее установленный размер скидки, — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы «Аэрофлота» выполняются, в том числе, и из аэропорта «Уфа». Так, самолетами компании из Уфы можно улететь в Москву. С учётом озвученных авиакомпанией нововведений, стоимость билетов для детей составит не менее ₽3 783. В карте маршрутов «Аэрофлота» из Уфы также значится Сочи. При применении скидки билет на ребенка обойдется в ₽4 481.

В ГК «Аэрофлот» входит и авиакомпания «Россия». Она обслуживает перелеты из Уфы в Египет и Санкт-Петербург. С 1 января билеты для детей на рейсы из Башкирии в Северную Пальмиру должны стоить не более ₽3 954.

Цены на билеты «Аэрофлота» со скидкой в УфеЦены на билеты «Аэрофлота» со скидкой в Уфе
Цены на билеты «Аэрофлота» со скидкой в Уфе. Фото: www.aeroflot.ru
Чиновников Башкирии мобилизуют из-за звонка Путину
Узнать подробнее

Ранее в Башкирии из-за обращения к Владимиру Путину создали специальный штаб из медицинских чиновников.

Читайте также:
«Мне только ползти по этим сугробам»: инвалид ругает мэра Уфы за уборкуПочти две сотни человек экстренно положили в больницуНазвана дата открытия Шакшинского моста в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Россия#Владимир Путин#Благовещенск#Льготы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Аэрофлот#Транспорт#Санкт-Петербург#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Египет#Белебей#Сочи#Мелеуз#Янаул#Пассажиры#Авиабилеты#Скидка#Перелёты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика