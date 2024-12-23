Сегодня в Уфе: дождливый Новый год и судьба Шакшинского моста

Формально документ запрещает продавать алкоголь заведениям общепита, находящихся в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Напомним, торговать спиртным в розницу по ночам, согласно законодательству, нельзя, однако для объектов общественного питания подобных запретов нет. Этим пользуются так называемые «наливайки», которые днём действуют как рюмочные, а вечером — как лазейка для обхода закона.