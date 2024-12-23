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Posted 23 декабря, 20:06

Published 23 декабря, 20:06

Modified 23 декабря, 20:38

Updated 23 декабря, 20:38

Сегодня в Уфе: дождливый Новый год и судьба Шакшинского моста

Сегодня в Уфе: дождливый Новый год и судьба Шакшинского моста

23 декабря 2024, 20:06
Фото: Город Уфа / Telegram.
Рассказываем обо всех важных новостях Уфы, которые нужно знать ко вторнику, 24 декабря.

Погода в Уфе

В Уфе во вторник, 24 декабря, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12°C…-14°C, днём -7°C…-9°C.

Погода в Уфе в Новый год

Яндекс.Погода: 31 декабря — 1 января в Уфе ожидается дождь со снегом. Температура воздуха на протяжении двух суток составит -4°C… -2°C.

Gismeteo: небольшой дождь пройдёт 31 декабря, 1 января пасмурно. Столбики термометров покажут 0°C… -4°C.

Погода Mail: 31 декабря — 1 января дневная температура составит 0°C.

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Отключения воды в Уфе

С 10:00 24.12 до 09:00 25.12:

  • Просвещения, 3, 5, 7, 7/1, 9, 10, 11/1;
  • Б. Имашева, 8, 10/1.

Итого: восемь жилых домов.

С 11:00 24.12 до 19:00 24.12:

  • Рыльского, 2, 8, 10/1, 12;
  • Гагарина, 31/2, 33.

Итого: четыре жилых дома и одна организация.

С 10:30 24.12 до 05:30 25.12:

  • проспект Октября, 90, 92, 42.

Итого: два жилых дома и одна организация.

Кроме того, водопроводную линию отключат в среду, 25 декабря.

С 10:00 25.12 до 09:00 26.12:

  • Российская, 25, 33/1-4, 66/б.

Итого: четыре жилых дома, два ввода и две организации.

Перекрытия дорог в Уфе

  • На улице Пархоменко закрыты 2/3 чётной полосы проезжей части до 28 декабря;
  • Крайне правая полоса улицы Гвардейской в районе дома №38 также закрыта до 28 декабря;

Открытие Шакшинского моста

Власти Башкирии определились, когда в Уфе запустят вторую половину переправы через реку Белую — путепровод соединяющий город с микрорайоном Шакша.

По словам чиновников, технического открытие путепровода пройдёт в пятницу, 27 декабря. Между тем некоторые работы — устройство ливневок и освещения — ещё будут продолжаться.

Резиденция Деда Мороза в Уфе

Открытие новогоднего ледового городка состоится 24 декабря в 17:00. В это же время состоится открытие резиденции зимнего волшебника Деда Мороза.

Фото: Мэрия Уфы

Закрытие «наливаек»

В Башкирии напомнили, когда начнёт действовать закон против так называемых ночных «наливаек» — изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Формально документ запрещает продавать алкоголь заведениям общепита, находящихся в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Напомним, торговать спиртным в розницу по ночам, согласно законодательству, нельзя, однако для объектов общественного питания подобных запретов нет. Этим пользуются так называемые «наливайки», которые днём действуют как рюмочные, а вечером — как лазейка для обхода закона.

Более работать в таком режиме подобные заведения не смогут, исключения сделали лишь для ресторанов. Таким образом, прежним «наливайкам» нельзя будет продавать алкоголь с 23:00 до 08:00.

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Матч «Салават Юлаев» — «Амур»

Хоккейный клуб из Уфы одержал победу на домашнем льду в понедельник, 23 декабря, со счётом 3:0.

Столкнуться «Салавату Юлаеву» пришлось с хабаровским «Амуром» на «Уфа-Арене». Первую шайбу за «СЮ» в ворота гостей Джош Ливо забросил на 11-й минуте. Вторую — Данил Алалыкин на 55-й. Закрепил превосходство «СЮ» за 45 секунд до сирены своим голом Александр Шаров.

На момент публикации уфимцы находится на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

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