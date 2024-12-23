Сегодня в Уфе: дождливый Новый год и судьба Шакшинского моста

Posted 23 декабря, 20:06
Published 23 декабря, 20:06
Modified 23 декабря, 20:38
Updated 23 декабря, 20:38
В Уфе во вторник, 24 декабря, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12°C…-14°C, днём -7°C…-9°C.
Яндекс.Погода: 31 декабря — 1 января в Уфе ожидается дождь со снегом. Температура воздуха на протяжении двух суток составит -4°C… -2°C.
Gismeteo: небольшой дождь пройдёт 31 декабря, 1 января пасмурно. Столбики термометров покажут 0°C… -4°C.
Погода Mail: 31 декабря — 1 января дневная температура составит 0°C.
С 10:00 24.12 до 09:00 25.12:
Итого: восемь жилых домов.
С 11:00 24.12 до 19:00 24.12:
Итого: четыре жилых дома и одна организация.
С 10:30 24.12 до 05:30 25.12:
Итого: два жилых дома и одна организация.
Кроме того, водопроводную линию отключат в среду, 25 декабря.
С 10:00 25.12 до 09:00 26.12:
Итого: четыре жилых дома, два ввода и две организации.
Власти Башкирии определились, когда в Уфе запустят вторую половину переправы через реку Белую — путепровод соединяющий город с микрорайоном Шакша.
По словам чиновников, технического открытие путепровода пройдёт в пятницу, 27 декабря. Между тем некоторые работы — устройство ливневок и освещения — ещё будут продолжаться.
Открытие новогоднего ледового городка состоится 24 декабря в 17:00. В это же время состоится открытие резиденции зимнего волшебника Деда Мороза.
В Башкирии напомнили, когда начнёт действовать закон против так называемых ночных «наливаек» — изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.
Формально документ запрещает продавать алкоголь заведениям общепита, находящихся в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Напомним, торговать спиртным в розницу по ночам, согласно законодательству, нельзя, однако для объектов общественного питания подобных запретов нет. Этим пользуются так называемые «наливайки», которые днём действуют как рюмочные, а вечером — как лазейка для обхода закона.
Более работать в таком режиме подобные заведения не смогут, исключения сделали лишь для ресторанов. Таким образом, прежним «наливайкам» нельзя будет продавать алкоголь с 23:00 до 08:00.
Хоккейный клуб из Уфы одержал победу на домашнем льду в понедельник, 23 декабря, со счётом 3:0.
Столкнуться «Салавату Юлаеву» пришлось с хабаровским «Амуром» на «Уфа-Арене». Первую шайбу за «СЮ» в ворота гостей Джош Ливо забросил на 11-й минуте. Вторую — Данил Алалыкин на 55-й. Закрепил превосходство «СЮ» за 45 секунд до сирены своим голом Александр Шаров.
На момент публикации уфимцы находится на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.