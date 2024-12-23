«Салават Юлаев» всухую обыграл «Амур»

Столкнуться «Салавату Юлаеву» пришлось с хабаровским «Амуром» на «Уфа-Арене». Первую шайбу за «СЮ» в ворота гостей Джош Ливо забросил на 11-й минуте. Вторую — Данил Алалыкин на 55-й. Закрепил превосходство «СЮ» за 45 секунд до сирены своим голом Александр Шаров.