«Салават Юлаев» всухую обыграл «Амур»

Posted 23 декабря, 17:14
Published 23 декабря, 17:14
Modified 23 декабря, 20:11
Updated 23 декабря, 20:11
Столкнуться «Салавату Юлаеву» пришлось с хабаровским «Амуром» на «Уфа-Арене». Первую шайбу за «СЮ» в ворота гостей Джош Ливо забросил на 11-й минуте. Вторую — Данил Алалыкин на 55-й. Закрепил превосходство «СЮ» за 45 секунд до сирены своим голом Александр Шаров.
На момент публикации уфимцы находятся на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Лидером пока выступает челябинский «Трактор», сыгравший на один матч больше.
Ранее Mkset сообщал о том, что «СЮ» понёс поражение в матче с «Металлургом», прервав тем самым серию и шести побед.