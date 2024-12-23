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Posted 23 декабря, 11:32

Published 23 декабря, 11:32

Modified 23 декабря, 12:03

Updated 23 декабря, 12:03

«Салават Юлаев» сразится с «Амуром» в Уфе

«Салават Юлаев» против «Амура»: где смотреть и кто победит

23 декабря 2024, 11:32
Фото: 1MI.

«Салават Юлаев» сразится с «Амуром» в Уфе

В понедельник, 23 декабря, в Уфе состоится матч между ХК «Амур» и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

На льду «Уфа-Арена» в 19:00 по уфимскому времени пройдет стартовый матч седьмой домашней серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с «Амуром». Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

Салават Юлаев

Команда «Салават Юлаев» в последние матчи демонстрировала не самую стабильную игру. Уфимцы, находясь на второй позиции Восточной конференции, потерпели два поражения подряд от принципиальных соперников — «Ак Барса» и «Металлурга». В Магнитогорске дубль Джошуа Ливо не помог команде избежать поражения.

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Амур

Хабаровский «Амур» в последнее время также не радует своих поклонников. За шесть матчей домашней серии команда смогла одержать лишь одну победу над «Сочи», а в дальневосточном дерби дважды уступила «Адмиралу». Однако в одной из гостевых игр «тигры» удивили всех, разгромив «Сибирь» со счетом 5:1. Дублем в этом матче отметился Девин Брассо. Тем не менее, команда находится на 12-м месте в таблице Востока.

Статистика встреч «Салавата Юлаева» и «Амура»

Если взглянуть на историю встреч команд в КХЛ, то у «Салавата Юлаева» преимущество: 32 победы против 18 у «Амура». Уфимцы забросили 152 шайбы, в то время как хабаровчане — только 113.

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча именно «Салават Юлаев», предлагая коэффициент 1.57 на их победу. На ничью установлен коэффициент 4.80, а на победу «Амура» — 5.15. Также, тотал больше 5.5 шайб за 2.08, а тотал меньше — за 1.75.

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