«Салават Юлаев» против «Амура»: где смотреть и кто победит

Posted 23 декабря, 11:32
Published 23 декабря, 11:32
Modified 23 декабря, 12:03
Updated 23 декабря, 12:03
На льду «Уфа-Арена» в 19:00 по уфимскому времени пройдет стартовый матч седьмой домашней серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с «Амуром». Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
Команда «Салават Юлаев» в последние матчи демонстрировала не самую стабильную игру. Уфимцы, находясь на второй позиции Восточной конференции, потерпели два поражения подряд от принципиальных соперников — «Ак Барса» и «Металлурга». В Магнитогорске дубль Джошуа Ливо не помог команде избежать поражения.
Хабаровский «Амур» в последнее время также не радует своих поклонников. За шесть матчей домашней серии команда смогла одержать лишь одну победу над «Сочи», а в дальневосточном дерби дважды уступила «Адмиралу». Однако в одной из гостевых игр «тигры» удивили всех, разгромив «Сибирь» со счетом 5:1. Дублем в этом матче отметился Девин Брассо. Тем не менее, команда находится на 12-м месте в таблице Востока.
Если взглянуть на историю встреч команд в КХЛ, то у «Салавата Юлаева» преимущество: 32 победы против 18 у «Амура». Уфимцы забросили 152 шайбы, в то время как хабаровчане — только 113.
Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча именно «Салават Юлаев», предлагая коэффициент 1.57 на их победу. На ничью установлен коэффициент 4.80, а на победу «Амура» — 5.15. Также, тотал больше 5.5 шайб за 2.08, а тотал меньше — за 1.75.