«Салават Юлаев» против «Амура»: где смотреть и кто победит

Хабаровский «Амур» в последнее время также не радует своих поклонников. За шесть матчей домашней серии команда смогла одержать лишь одну победу над «Сочи», а в дальневосточном дерби дважды уступила «Адмиралу». Однако в одной из гостевых игр «тигры» удивили всех, разгромив «Сибирь» со счетом 5:1. Дублем в этом матче отметился Девин Брассо. Тем не менее, команда находится на 12-м месте в таблице Востока.