Рыжий пухляш из Уфы стал котиком года

Везучим усатого-полосатого можно назвать лишь с натяжкой. В июне 2024 года рыжий котик застрял в системе вентиляции высотки на улице Ферина в Уфе. Его истошный крик разбудил весь дом, а фото торчащей из стены высокомерной мордашки — покорило соцсети.