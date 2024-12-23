Рыжий пухляш из Уфы стал котиком года

Posted 23 декабря, 13:10
Published 23 декабря, 13:10
Modified 23 декабря, 13:12
Updated 23 декабря, 13:12
В декабре многие подводят итоги года. Этим занимаются и рейтинговые агентства. Так, «Медиалогия» проанализировала попавшие в Сеть сообщения о братьях наших меньших и составила «Рейтинг котиков 2024». В список на несчастливое 13-е место попал рыжий мохнатый проказник из Уфы.
Везучим усатого-полосатого можно назвать лишь с натяжкой. В июне 2024 года рыжий котик застрял в системе вентиляции высотки на улице Ферина в Уфе. Его истошный крик разбудил весь дом, а фото торчащей из стены высокомерной мордашки — покорило соцсети.
В итоге, усатый-полосатый обрел не только популярность, но и семью. Его взяли в дом и назвали Мэр.
Лидером рейтинга стал печально известный своей трагической судьбой Твикс. Также в списке — украденный из зоомагазина Лучик, обладатель «пушистой кости» Тимоша из зоопарка Москвы, передумавшая перебегать дорогу кортежу Путина безымянная черная кошка.