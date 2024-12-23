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Posted 23 декабря, 13:10

Published 23 декабря, 13:10

Modified 23 декабря, 13:12

Updated 23 декабря, 13:12

Рыжий пухляш из Уфы стал котиком года

Рыжий пухляш из Уфы стал котиком года

23 декабря 2024, 13:10
Фото: УГЗ Уфы.
Застрявший в вентиляции и переполошивший дом мохнатый странник попутно нашел семью и покорил Рунет, сообщает в понедельник, 23 декабря, «Медиалогия».

В декабре многие подводят итоги года. Этим занимаются и рейтинговые агентства. Так, «Медиалогия» проанализировала попавшие в Сеть сообщения о братьях наших меньших и составила «Рейтинг котиков 2024». В список на несчастливое 13-е место попал рыжий мохнатый проказник из Уфы.

Пушистого пленника освободили в Уфе
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Везучим усатого-полосатого можно назвать лишь с натяжкой. В июне 2024 года рыжий котик застрял в системе вентиляции высотки на улице Ферина в Уфе. Его истошный крик разбудил весь дом, а фото торчащей из стены высокомерной мордашки — покорило соцсети.

Пушистый пленник из Уфы стал героем мемов
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В итоге, усатый-полосатый обрел не только популярность, но и семью. Его взяли в дом и назвали Мэр.

Лидером рейтинга стал печально известный своей трагической судьбой Твикс. Также в списке — украденный из зоомагазина Лучик, обладатель «пушистой кости» Тимоша из зоопарка Москвы, передумавшая перебегать дорогу кортежу Путина безымянная черная кошка.

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