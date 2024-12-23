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Posted 23 декабря, 15:38

Published 23 декабря, 15:38

Modified 23 декабря, 20:19

Updated 23 декабря, 20:19

Ребёнок сломал руку в детсаду в Башкирии

Ребёнок сломал руку в детсаду в Башкирии

23 декабря 2024, 15:38
Фото: 1MI.
Глава отдела образования администрации Салаватского района получил нагоняй от прокуратуры — надзорные органы остались недовольны детским травматизмом в муниципалитете, сообщает в понедельник, 23 декабря, пресс-служба ведомства.

Так, два случая травмирования несовершеннолетних произошли в школах района. В октябре 2024 года повредили голову двое мальчиков 11 и 13 лет. Кроме того, в сентябре ребёнок сломал руку в детском саду.

На директоров трёх учреждений составили административные протоколы, на каждого — по два. За нарушение прав и свобод учащихся, а также за сокрытие информации от прокуратуры. Начальник отдела образования Салаватского района же получил представление с требованием исключить впредь подобное.

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Ранее Mkset сообщал о ДТП с участием школьного автобуса в Балтачевском районе Республики Башкортостан. В результате аварии в больницу попали пятеро школьников.

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