Ребёнок сломал руку в детсаду в Башкирии

Posted 23 декабря, 15:38
Published 23 декабря, 15:38
Modified 23 декабря, 20:19
Updated 23 декабря, 20:19
Так, два случая травмирования несовершеннолетних произошли в школах района. В октябре 2024 года повредили голову двое мальчиков 11 и 13 лет. Кроме того, в сентябре ребёнок сломал руку в детском саду.
На директоров трёх учреждений составили административные протоколы, на каждого — по два. За нарушение прав и свобод учащихся, а также за сокрытие информации от прокуратуры. Начальник отдела образования Салаватского района же получил представление с требованием исключить впредь подобное.
Ранее Mkset сообщал о ДТП с участием школьного автобуса в Балтачевском районе Республики Башкортостан. В результате аварии в больницу попали пятеро школьников.