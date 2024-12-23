Прогулка по парку кончилась двумя выстрелами в затылок

— Совместно с сотрудниками МВД следственные органы и эксперты в области криминалистики осуществили обширную работу по установлению личности преступника. Место происшествия было тщательно исследовано. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты пуля, отпечатанные гильзы, различные предметы и биологические доказательства. Проведённые баллистические, молекулярно-генетические и судебно-медицинские экспертизы, а также проверки на наличие причастности среди ранее судимых граждан, владеющих огнестрельным оружием, и лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, сыграли ключевую роль. Это связано с тем, что территория убийства могла быть использована для создания «закладок» с наркотиками. В итоге был найден гараж, в котором находилась нарколаборатория, где были изъяты гильзы от пистолета Макарова. Результаты баллистической экспертизы подтвердили, что они были выпущены из того же оружия, которое использовалось в преступлении. В тот же день оба подозреваемых были задержаны и впоследствии отправлены под стражу, — уточнили в СК Башкирии.