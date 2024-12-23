Прогулка по парку кончилась двумя выстрелами в затылок

Posted 23 декабря, 12:27
Published 23 декабря, 12:27
Modified 23 декабря, 12:30
Updated 23 декабря, 12:30
Перед законом предстанут двое мужчин — это родные братья из Ишимбая. Как сообщают СК Республики Башкортостан и прокуратура Башкирии, криминальному семейному дуэту инкриминируют целую серию преступлений — от убийства до торговли наркотиками, от покупки оружия до производства дурманящих веществ.
Фабула уголовного дела в отношении жителей Ишимбая следующая. Сперва родственники решили нажиться на производстве и торговле наркотиками. Семейную лабораторию они организовали в гараже. Там им удалось произвести минимум 5 кг мефедрона. Свою производственную площадку братьям нужно было как-то защищать. Тогда они через интернет купили охолощенные автоматы «АК 103» и пистолеты Макарова и более тысячи патронов к оружию. Холостое оружие быстро переделали обратно в боевое.
Для эффективной защиты нужны навыки точной стрельбы. Стрельбищем для наркодельцов стал Затайрукский лесопарк им. В. Н. Полякова. Один из братьев прибыл туда в мае 2023 года и начал отрабатывать навыки. На свою беду, в это время там прогуливался совершенно посторонний мужчина. Стрелок заметил лишнего свидетеля своих тренировок. Он догнал гулявшего по весеннему парку мужчину, выстрелил ему в затылок и спрятал мертвое тело.
— Совместно с сотрудниками МВД следственные органы и эксперты в области криминалистики осуществили обширную работу по установлению личности преступника. Место происшествия было тщательно исследовано. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты пуля, отпечатанные гильзы, различные предметы и биологические доказательства. Проведённые баллистические, молекулярно-генетические и судебно-медицинские экспертизы, а также проверки на наличие причастности среди ранее судимых граждан, владеющих огнестрельным оружием, и лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, сыграли ключевую роль. Это связано с тем, что территория убийства могла быть использована для создания «закладок» с наркотиками. В итоге был найден гараж, в котором находилась нарколаборатория, где были изъяты гильзы от пистолета Макарова. Результаты баллистической экспертизы подтвердили, что они были выпущены из того же оружия, которое использовалось в преступлении. В тот же день оба подозреваемых были задержаны и впоследствии отправлены под стражу, — уточнили в СК Башкирии.
Уголовное дело в отношении криминального семейства рассмотрит Верховный суд Республики Башкортостан.
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