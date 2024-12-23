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Posted 23 декабря, 14:19

Published 23 декабря, 14:19

Modified 23 декабря, 14:21

Updated 23 декабря, 14:21

Уфимца задержали за поджог на почте

Пожар на уфимской почте оказался поджогом

23 декабря 2024, 14:19
Фото: МЧС.

Уфимца задержали за поджог на почте

Правоохранители нашли ответственного за пожар в отделении «Почты России» в столице Башкирии, сообщает МВД региона в понедельник, 23 декабря.

Напомним, как сообщал Mkset, пламя в минувшую субботу, 21 декабря, охватило объект учреждения связи на улице Менделеева. Огонь уничтожил в отделении множество посылок, оборудование и другое имущество.

Видео: МЧС.

По сообщению правоохранительного ведомтсва, в происшествии был найден криминальный след. Позже стражи порядка вышли на след подозреваемого — им оказался 27-летний мужчина, пострадавший от мошенников. С его слов, аферисты выманили у него более ₽10 млн и пообещали вернуть средства, если тот совершит поджог.

Возбуждено уголовное дело, мужчина помещён под стражу.

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