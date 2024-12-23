Пожар на уфимской почте оказался поджогом

По сообщению правоохранительного ведомтсва, в происшествии был найден криминальный след. Позже стражи порядка вышли на след подозреваемого — им оказался 27-летний мужчина, пострадавший от мошенников. С его слов, аферисты выманили у него более ₽10 млн и пообещали вернуть средства, если тот совершит поджог.