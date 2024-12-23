Почти две сотни человек экстренно положили в больницу

Posted 23 декабря, 09:18
Published 23 декабря, 09:18
Modified 23 декабря, 09:21
Updated 23 декабря, 09:21
В последние сутки в Башкирии зарегистрировано 171 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства в Центре управления регионом в понедельник, 23 декабря.
На данный момент под наблюдением в больницах находятся 119 пациентов с подтверждённым COVID-19. Ещё 1400 человек получают амбулаторное лечение.
В инфекционных стационарах, предназначенных для лечения коронавируса, открыто 195 коек, при этом свободный коечный фонд составляет 29,7%. На текущий момент коэффициент распространения вируса равняется 1,1.
Стоит отметить, что 17 декабря коронавирус был обнаружен у 151 человека. Таким образом, всего за неделю прирост ковидной статистики составил около 20%.