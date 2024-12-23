Почти две сотни человек экстренно положили в больницу

Ковидная статистика взлетела в Башкирии

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Еженедельно в регионе регистрируют все больше и больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил на оперативном совещании Правительства Башкортостана глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин в понедельник, 23 декабря.