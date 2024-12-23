mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 09:18

Published 23 декабря, 09:18

Modified 23 декабря, 09:21

Updated 23 декабря, 09:21

Ковидная статистика взлетела в Башкирии

Почти две сотни человек экстренно положили в больницу

23 декабря 2024, 09:18
Фото: mkset.ru.

Ковидная статистика взлетела в Башкирии

Сюжет
Коронавирус
Еженедельно в регионе регистрируют все больше и больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил на оперативном совещании Правительства Башкортостана глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин в понедельник, 23 декабря.

В последние сутки в Башкирии зарегистрировано 171 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства в Центре управления регионом в понедельник, 23 декабря.

На данный момент под наблюдением в больницах находятся 119 пациентов с подтверждённым COVID-19. Ещё 1400 человек получают амбулаторное лечение.

В инфекционных стационарах, предназначенных для лечения коронавируса, открыто 195 коек, при этом свободный коечный фонд составляет 29,7%. На текущий момент коэффициент распространения вируса равняется 1,1.

Стоит отметить, что 17 декабря коронавирус был обнаружен у 151 человека. Таким образом, всего за неделю прирост ковидной статистики составил около 20%.

Город-призрак в Башкирии: кто там живет и какие получает привилегии
Узнать подробнее
Читайте также:
Названа дата открытия Шакшинского моста в УфеВор года оставил паспорт на месте преступленияНазваны даты новогодних каникул в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Больницы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Коронавирус#Белебей#COVID-19#Мелеуз#Янаул#Заболевания#Айрат Рахматуллин#Министр здравоохранения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика