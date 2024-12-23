mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 19:53

Published 23 декабря, 19:53

Modified 23 декабря, 19:55

Updated 23 декабря, 19:55

Новую поликлинику открыли в Уфе

Новую поликлинику открыли в Уфе

23 декабря 2024, 19:53
Фото: mkset.ru.
Сюжет
Дети
Учреждение здравоохранения будет обслуживать детей густонаселенного района столицы Башкирии со вторника, 24 декабря, сообщает региональный Минздрав.

В Кировском районе столицы Башкирии в конце декабря 2024 года открылась новая детская поликлиника. Открытие этого медицинского учреждения стало возможным благодаря программе модернизации, инициированной главой региональной администрации Радием Хабировым. Эта программа стартовала совсем недавно, в 2023 году.

В 2024 году в бюджете было выделено 500 миллионов рублей на реализацию проекта. Все медицинские учреждения, участвующие в программе, имеют единый бренд. Также предусмотрен отдельный вход для пациентов с повышенной температурой, а для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья созданы тактильные указатели.

Есть жертвы: ДТП со школьным автобусом и бензовозом произошло в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее, 23 декабря, в Башкирии произошло резонансное ДТП — бензовоз врезался в школьный автобус. Госпитализированы трое взрослых и трое детей.

Читайте также:
Моцареллу будут производить в БашкирииДоля вкладов и накопительных счетов в «копилке» россиян превысила 90%Рыжий пухляш из Уфы стал котиком года
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Дети#Башкортостан#Бюджет#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Радий Хабиров#Модернизация#Кировский район#Поликлиника#Бензовоз#Школьный автобус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика