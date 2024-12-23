Новую поликлинику открыли в Уфе

Posted 23 декабря, 19:53
Published 23 декабря, 19:53
Modified 23 декабря, 19:55
Updated 23 декабря, 19:55
В Кировском районе столицы Башкирии в конце декабря 2024 года открылась новая детская поликлиника. Открытие этого медицинского учреждения стало возможным благодаря программе модернизации, инициированной главой региональной администрации Радием Хабировым. Эта программа стартовала совсем недавно, в 2023 году.
В 2024 году в бюджете было выделено 500 миллионов рублей на реализацию проекта. Все медицинские учреждения, участвующие в программе, имеют единый бренд. Также предусмотрен отдельный вход для пациентов с повышенной температурой, а для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья созданы тактильные указатели.
Ранее, 23 декабря, в Башкирии произошло резонансное ДТП — бензовоз врезался в школьный автобус. Госпитализированы трое взрослых и трое детей.