Новую поликлинику открыли в Уфе

В 2024 году в бюджете было выделено 500 миллионов рублей на реализацию проекта. Все медицинские учреждения, участвующие в программе, имеют единый бренд. Также предусмотрен отдельный вход для пациентов с повышенной температурой, а для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья созданы тактильные указатели.