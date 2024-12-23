Названы даты новогодних каникул в Башкирии

Posted 23 декабря, 08:14
Published 23 декабря, 08:14
Modified 23 декабря, 08:48
Updated 23 декабря, 08:48
В завершении последней шестидневной рабочей недели с воскресенья, 29 декабря, жителей Башкирии ждут 11-дневние каникулы, которые продлятся до среды, 8 января. С четверга, 9 января, нового 2025 года начнутся рабочие будни.
Календарные выходные во время каникул — суббота 4 и воскресенье 5 января — по традиции перенесут на майские и предновогодние выходные: 2 мая и 31 декабря соответственно.
Ранее Mkset сообщил о графике общественного транспорта на Новогодних каникулах, а также о совсем непраздничном прогнозе погоды на главную праздничную ночь.