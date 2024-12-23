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Posted 23 декабря, 08:14

Published 23 декабря, 08:14

Modified 23 декабря, 08:48

Updated 23 декабря, 08:48

График праздничных выходных опубликовали в Башкортостане

Названы даты новогодних каникул в Башкирии

23 декабря 2024, 08:14
Фото: 1MI.

График праздничных выходных опубликовали в Башкортостане

Жители Башкирии будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники, сообщили в региональном Минтруда в понедельник, 23 декабря.
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В завершении последней шестидневной рабочей недели с воскресенья, 29 декабря, жителей Башкирии ждут 11-дневние каникулы, которые продлятся до среды, 8 января. С четверга, 9 января, нового 2025 года начнутся рабочие будни.

Фото: tg/Минтруд Башкортостана

Календарные выходные во время каникул — суббота 4 и воскресенье 5 января — по традиции перенесут на майские и предновогодние выходные: 2 мая и 31 декабря соответственно.

Ранее Mkset сообщил о графике общественного транспорта на Новогодних каникулах, а также о совсем непраздничном прогнозе погоды на главную праздничную ночь.

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