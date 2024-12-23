Названа дата открытия Шакшинского моста в Уфе

Многострадальный ремонт Шакшинского моста в Уфе близится к концу. В пятницу, 27 декабря, пройдет технического открытие путепровода. Это значит, что все четыре полосы моста заработают в полном объеме. Некоторые работы — устройство ливневок и освещения — ещё будут продолжаться, однако без перекрытия движения.