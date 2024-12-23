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Posted 23 декабря, 09:13

Published 23 декабря, 09:13

Modified 23 декабря, 09:15

Updated 23 декабря, 09:15

Названа дата открытия Шакшинского моста в Уфе

Названа дата открытия Шакшинского моста в Уфе

23 декабря 2024, 09:13
Фото: 1MI.
Техническое открытие Шашкинского моста состоится в пятницу, 27 декабря, сообщили на оперативном совещании правительства в понедельник, 21 декабря.

Многострадальный ремонт Шакшинского моста в Уфе близится к концу. В пятницу, 27 декабря, пройдет технического открытие путепровода. Это значит, что все четыре полосы моста заработают в полном объеме. Некоторые работы — устройство ливневок и освещения — ещё будут продолжаться, однако без перекрытия движения.

Напомним, что капремонт путепровода начался ещё весной 2023 года. На мосту обновили опорные части, а также заменили все железобетонные конструкции на металлические. Также отремонтировали подходы, барьерные и перильные ограждения и опоры освещения.

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Глава республики Радий Хабиров отметил, что перекрытие моста принесло много неудобств жителям региона, однако без остановки движения обойтись было невозможно. Хабиров также поблагодарил уфимцев за терпение.

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