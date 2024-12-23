Названа дата открытия Шакшинского моста в Уфе

Posted 23 декабря, 09:13
Published 23 декабря, 09:13
Modified 23 декабря, 09:15
Updated 23 декабря, 09:15
Многострадальный ремонт Шакшинского моста в Уфе близится к концу. В пятницу, 27 декабря, пройдет технического открытие путепровода. Это значит, что все четыре полосы моста заработают в полном объеме. Некоторые работы — устройство ливневок и освещения — ещё будут продолжаться, однако без перекрытия движения.
Напомним, что капремонт путепровода начался ещё весной 2023 года. На мосту обновили опорные части, а также заменили все железобетонные конструкции на металлические. Также отремонтировали подходы, барьерные и перильные ограждения и опоры освещения.
Глава республики Радий Хабиров отметил, что перекрытие моста принесло много неудобств жителям региона, однако без остановки движения обойтись было невозможно. Хабиров также поблагодарил уфимцев за терпение.
Ранее Mkset сообщил, что уфимцы готовы расплакаться из-за некачественной платной дороги в Башкирии.