Наносить на окна ничего не нужно — справиться с конденсатом можно проще

Если ваши окна не обеспечивают хорошую теплоизоляцию, а их стеклопакет слишком тонкий, холод снаружи будет проникает в дом, и температура на поверхности стекла может опускаться ниже точки росы. Это значит, что теплый воздух из помещения, попадая на холодную поверхность, начинает конденсироваться, образуя капли воды. Это часто приводит к тому, что на окнах появляется постоянный конденсат.