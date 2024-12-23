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Posted 23 декабря, 12:15

Published 23 декабря, 12:15

Modified 23 декабря, 12:17

Updated 23 декабря, 12:17

Наледь и запахи в прошлом: как и когда правильно очищать морозильную камеру

Наледь и запахи в прошлом: как и когда правильно очищать морозильную камеру

23 декабря 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney. Наледь и запахи в прошлом: как и когда правильно очищать морозильную камеру
Заметили неприятный запах или толстый слой льда в морозильной камере? Это не только портит впечатление, но и может навредить технике. Однако решить проблему можно быстро и просто, если знать, как правильно ухаживать за морозилкой. Какие ошибки чаще всего допускают хозяева, и как сохранить свежесть?

Морозильная камера — не просто место для хранения продуктов, но и один из ключевых элементов любой кухни. Наледь, которая появляется со временем, ухудшает циркуляцию холода, заставляя технику работать интенсивнее. А это значит — больший расход электроэнергии и риск выхода из строя.

Неприятный запах, в свою очередь, сигнализирует о размножении бактерий, которые могут попасть на еду. Поэтому регулярная чистка важна не только для техники, но и для здоровья.

Быстрая уборка раз в неделю

Чтобы избежать крупных проблем, достаточно уделять морозилке немного внимания каждую неделю. Легкая уборка не займет больше 10 минут. Просто протрите внутренние поверхности камеры влажной тканью. Используйте теплую воду и пару капель средства для мытья посуды, чтобы убрать микрочастицы пищи и освежить камеру.

Такая чистка не требует размораживания и отлично помогает поддерживать порядок.

Быстрая уборка раз в неделюБыстрая уборка раз в неделю
Быстрая уборка раз в неделю. Фото: Изображение Midjourney

Тщательная уборка: как и когда

Большая уборка морозилки должна проводиться 1–2 раза в год. Если отключалось электричество надолго или внутри появились неприятные запахи и наледь, это тоже повод заняться техникой.

Как разморозить морозилку

Начните с отключения холодильника от сети. Выньте все продукты: скоропортящиеся можно поставить на балкон в холодное время года, остальные разместите в кастрюлях или коробках на кухне.

Далее оставьте дверцу морозилки открытой. Чтобы процесс шел быстрее, можно положить внутрь бутылки с горячей водой или поставить миску с теплой жидкостью. Лед начнет таять, и его легко будет убрать мягким скребком или тряпкой.

Как правильно чистить

Когда лед растает, промойте все поверхности смесью воды и небольшого количества моющего средства. Используйте губку, чтобы тщательно обработать все углы. После этого несколько раз протрите камеру чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки моющего средства.

Завершающий этап — протирка насухо. Это важно, чтобы предотвратить появление нового слоя льда.

Тщательная уборка: как и когдаТщательная уборка: как и когда
Тщательная уборка: как и когда. Фото: Изображение Midjourney

Как избежать наледи и сохранить свежесть

После уборки пересмотрите продукты. Испорченное лучше выбросить, чтобы избежать запахов и бактерий. Размещайте еду в специальных контейнерах или плотных пакетах — так она дольше сохранит свежесть.

Регулярный уход за морозильной камерой не только продлит срок службы техники, но и сделает ее использование комфортным.

Источник: hibiny.ru

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