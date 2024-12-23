Наледь и запахи в прошлом: как и когда правильно очищать морозильную камеру

Заметили неприятный запах или толстый слой льда в морозильной камере? Это не только портит впечатление, но и может навредить технике. Однако решить проблему можно быстро и просто, если знать, как правильно ухаживать за морозилкой. Какие ошибки чаще всего допускают хозяева, и как сохранить свежесть?

Морозильная камера — не просто место для хранения продуктов, но и один из ключевых элементов любой кухни. Наледь, которая появляется со временем, ухудшает циркуляцию холода, заставляя технику работать интенсивнее. А это значит — больший расход электроэнергии и риск выхода из строя. Неприятный запах, в свою очередь, сигнализирует о размножении бактерий, которые могут попасть на еду. Поэтому регулярная чистка важна не только для техники, но и для здоровья. Быстрая уборка раз в неделю Чтобы избежать крупных проблем, достаточно уделять морозилке немного внимания каждую неделю. Легкая уборка не займет больше 10 минут. Просто протрите внутренние поверхности камеры влажной тканью. Используйте теплую воду и пару капель средства для мытья посуды, чтобы убрать микрочастицы пищи и освежить камеру. Такая чистка не требует размораживания и отлично помогает поддерживать порядок. Быстрая уборка раз в неделю . Фото: Изображение Midjourney Тщательная уборка: как и когда Большая уборка морозилки должна проводиться 1–2 раза в год. Если отключалось электричество надолго или внутри появились неприятные запахи и наледь, это тоже повод заняться техникой. Как разморозить морозилку Начните с отключения холодильника от сети. Выньте все продукты: скоропортящиеся можно поставить на балкон в холодное время года, остальные разместите в кастрюлях или коробках на кухне. Далее оставьте дверцу морозилки открытой. Чтобы процесс шел быстрее, можно положить внутрь бутылки с горячей водой или поставить миску с теплой жидкостью. Лед начнет таять, и его легко будет убрать мягким скребком или тряпкой. Как правильно чистить Когда лед растает, промойте все поверхности смесью воды и небольшого количества моющего средства. Используйте губку, чтобы тщательно обработать все углы. После этого несколько раз протрите камеру чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки моющего средства. Завершающий этап — протирка насухо. Это важно, чтобы предотвратить появление нового слоя льда. Тщательная уборка: как и когда . Фото: Изображение Midjourney Как избежать наледи и сохранить свежесть После уборки пересмотрите продукты. Испорченное лучше выбросить, чтобы избежать запахов и бактерий. Размещайте еду в специальных контейнерах или плотных пакетах — так она дольше сохранит свежесть. Регулярный уход за морозильной камерой не только продлит срок службы техники, но и сделает ее использование комфортным. Источник: hibiny.ru Ранее рассказали, как норвежцы нашли способ победить холод без теплых полов. Сливая кипяток, вы разрушаете свою сантехнику — почему это не такая уж мелочь Узнать подробнее Читайте также: Острее некуда: лайфхак, как заточить тупые ножи за пару минут! Этот трюк с уксусом и солью придаст вашей посуде ресторанный блеск! Забудьте про скрипящий пол навсегда: 10 способов вернуть тишину в дом!