Мужчина на снегоходе провалился под лед в Башкирии

Как стало известно, благодаря быстрой реакции его друзей, ему удалось выбраться на поверхность. По данным ведомства, медицинская помощь никому не понадобилось. На место происшествия прибыли спасатели на аэролодке «Пиранья», которые эвакуировали людей до ближайшего населенного пункта. Спасатели отметили, что лед на Павловском водохранилище в 2024 году образуется позже обычного, и его толщина в середине водоема составляет всего около 5 см.