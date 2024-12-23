Мужчина на снегоходе провалился под лед в Башкирии

Posted 23 декабря, 05:06
Published 23 декабря, 05:06
Modified 23 декабря, 07:43
Updated 23 декабря, 07:43
В воскресенье, 22 декабря, группа из шести человек, приехавшая из Уфы и Благовещенска, решила провести время активно и отправилась кататься на снегоходах по льду. Однако, один из снегоходов начал проваливаться под лед в районе скалы «12 апостолов». Пассажир успел выпрыгнуть в безопасное место, но водитель оказался в ледяной воде вместе с техникой.
Как стало известно, благодаря быстрой реакции его друзей, ему удалось выбраться на поверхность. По данным ведомства, медицинская помощь никому не понадобилось. На место происшествия прибыли спасатели на аэролодке «Пиранья», которые эвакуировали людей до ближайшего населенного пункта. Спасатели отметили, что лед на Павловском водохранилище в 2024 году образуется позже обычного, и его толщина в середине водоема составляет всего около 5 см.
— Для безопасного передвижения пешеходов толщина льда должна быть не менее 10 см, — сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Как ранее сообщал Mkset, в Куюргазинском районе Башкирии произошел сильный пожар, уничтоживший дом большой семьи.