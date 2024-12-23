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Posted 23 декабря, 10:10

Published 23 декабря, 10:10

Modified 23 декабря, 10:18

Updated 23 декабря, 10:18

МТС запустит в Башкортостане отечественные базовые станции в начале следующего года

МТС запустит в Башкортостане отечественные базовые станции в начале следующего года

23 декабря 2024, 10:10
Фото: Пресс-служба МТС.
МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «ИРТЕЯ». В начале 2025 года МТС запустит 15 станций «ИРТЕЯ» в Башкортостане.

К концу 2024 года МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах — от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части, и юга России. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.

— Запуск в эфир базовых станций отечественного производства — огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из «ИРТЕИ» и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь — с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования. Этот амбициозный проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи, — заявил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.
Фото: Пресс-служба МТС

«Башкортостан на протяжении многих лет служит важной площадкой для тестирования и внедрения новых технологий. Запуск базовых станций „ИРТЕЯ“ в республике станет одним из самых больших в России в рамках первых поставок нового оборудования в регионы. Таким образом, Башкортостан не только остается в авангарде инноваций, но и становится примером для других регионов России в области внедрения новых технологий в сфере связи», — сообщил директор МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Новое оборудование будет испытываться в реальных условиях в различных климатических зонах, с его работой ознакомится широкий круг специалистов МТС.

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