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Posted 23 декабря, 14:58

Published 23 декабря, 14:58

Modified 23 декабря, 15:00

Updated 23 декабря, 15:00

Моцареллу будут производить в Башкирии

Моцареллу будут производить в Башкирии

23 декабря 2024, 14:58
Фото: FreePik.
Сюжет
Производство
Жители региона смогут попробовать популярный итальянский сыр, произведенный на местном молоке, сообщает в понедельник, 23 декабря, Минсельхоз РБ.

Компания «Элипсмол», известная своим сырным зерном «Кальята» и сливочным маслом, планирует запустить цех по производству моцареллы, а также сушильный цех для переработки молока и сыворотки. Инвестиции в эти два проекта составят 1,5 млрд рублей и позволят предприятию стать одним из крупнейших переработчиков молока в Башкирии.

Моцарелла — это мягкий итальянский сыр, который традиционно изготавливается из молока черных буйволиц. Именно такое молоко придает сыру его характерную нежную текстуру и деликатный сливочный вкус. Настоящую, аутентичную моцареллу, по всем канонам, делают только в тех регионах, где пасутся буйволы. Однако, моцарелла, которую мы видим на полках магазинов, часто производится из коровьего молока.

«Элипсмол» планирует завершить проекты в течение 2-3 лет, что приведет к увеличению годовой выручки до 4 млрд рублей, а также создаст новые рабочие места. По итогам 2024 года предприятие уже переработало 19 тыс. тонн молока, произведя 1 тыс. тонн сливочного масла и 1400 тонн сырного зерна «Кальята».

Сырное зерно «Кальята» — это полуфабрикат, который используют для производства плавленых сыров, сулугуни и моцареллы. Теперь «Элипсмол» намерен замкнуть производственный цикл и начать выпуск готовой моцареллы.

Как ранее сообщал Mkset, Башкортостан впервые отправил партию мороженого на экспорт в страну восходящего дракона.

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