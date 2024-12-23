Моцареллу будут производить в Башкирии

Моцарелла — это мягкий итальянский сыр, который традиционно изготавливается из молока черных буйволиц. Именно такое молоко придает сыру его характерную нежную текстуру и деликатный сливочный вкус. Настоящую, аутентичную моцареллу, по всем канонам, делают только в тех регионах, где пасутся буйволы. Однако, моцарелла, которую мы видим на полках магазинов, часто производится из коровьего молока.