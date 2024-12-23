Моцареллу будут производить в Башкирии

Posted 23 декабря, 14:58
Published 23 декабря, 14:58
Modified 23 декабря, 15:00
Updated 23 декабря, 15:00
Компания «Элипсмол», известная своим сырным зерном «Кальята» и сливочным маслом, планирует запустить цех по производству моцареллы, а также сушильный цех для переработки молока и сыворотки. Инвестиции в эти два проекта составят 1,5 млрд рублей и позволят предприятию стать одним из крупнейших переработчиков молока в Башкирии.
Моцарелла — это мягкий итальянский сыр, который традиционно изготавливается из молока черных буйволиц. Именно такое молоко придает сыру его характерную нежную текстуру и деликатный сливочный вкус. Настоящую, аутентичную моцареллу, по всем канонам, делают только в тех регионах, где пасутся буйволы. Однако, моцарелла, которую мы видим на полках магазинов, часто производится из коровьего молока.
«Элипсмол» планирует завершить проекты в течение 2-3 лет, что приведет к увеличению годовой выручки до 4 млрд рублей, а также создаст новые рабочие места. По итогам 2024 года предприятие уже переработало 19 тыс. тонн молока, произведя 1 тыс. тонн сливочного масла и 1400 тонн сырного зерна «Кальята».
Сырное зерно «Кальята» — это полуфабрикат, который используют для производства плавленых сыров, сулугуни и моцареллы. Теперь «Элипсмол» намерен замкнуть производственный цикл и начать выпуск готовой моцареллы.
Как ранее сообщал Mkset, Башкортостан впервые отправил партию мороженого на экспорт в страну восходящего дракона.