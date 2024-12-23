«Мне только ползти по этим сугробам»: инвалид ругает мэра Уфы за уборку

На фоне зимней непогоды, когда улицы и тротуары оказались завалены снегом, в соцсетях разгорелась настоящая буря недовольства. И она растет как снежный ком. Один из пользователей, инвалид третьей группы по имени Марат, поделился своими переживаниями о том, как трудно передвигаться по городу в таких условиях.