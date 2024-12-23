«Мне только ползти по этим сугробам»: инвалид ругает мэра Уфы за уборку

Posted 23 декабря, 09:40
Published 23 декабря, 09:40
Modified 23 декабря, 09:50
Updated 23 декабря, 09:50
На фоне зимней непогоды, когда улицы и тротуары оказались завалены снегом, в соцсетях разгорелась настоящая буря недовольства. И она растет как снежный ком. Один из пользователей, инвалид третьей группы по имени Марат, поделился своими переживаниями о том, как трудно передвигаться по городу в таких условиях.
— Я снял фото микрорайона «Южный», что творится тут, думал только здесь. Приехал в центр, на Революционной — то же самое! Собаки бездомные и всякие тропы здоровья — это, конечно, хорошо. Но сначала — вычистите снег! Я инвалид, я ходить не могу. А по таким забитым снегом дорогам — мне ползти видимо, — написал Марат в комментарии под постом мэрии в соцсетях.
Другие жители Уфы также не остались в стороне от возмущений сугробами и снежной кашей, рассказав про уборку снега вокруг образовательных учреждений.
— Возле 120 коррекционной школы когда уже будет очищенно? С прошлой недели заявку не отработали. Стыд и срам администрации, которые игнорируют детей с ОВЗ. Вся отчётность у них только на бумаге, по факту полный 0, — возмутился анонимный комментатор.
Стоит отметить, что главы районов Уфы в соцсетях отчитались о проведенных работах по уборке снега. Так, Илвир Нурдавлятов, глава Кировского района, сообщил, что «работа ведется в усиленном режиме». По его словам, в ночь на 23 декабря на улицах района работало 29 единиц техники, из которых пять были привлечены дополнительно.
— Мы активно реагируем на ваши обращения, поступающие через различные каналы: телефонную горячую линию, социальные сети и интерактивную карту «Уфа снежная». Каждое обращение регистрируется и передаётся для оперативной обработки. Ситуация постоянно мониторится, и мы оперативно направляем дополнительные ресурсы в места, где это наиболее необходимо, — комментирует ситуацию глава Демского района Антон Тарасов.
Как ранее сообщал Mkset, в Ленинском районе города уфимская студентка покоряет снегопады на четырехтонном тракторе.