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Posted 23 декабря, 09:40

Published 23 декабря, 09:40

Modified 23 декабря, 09:50

Updated 23 декабря, 09:50

Уфимцы утопают в сугробах

«Мне только ползти по этим сугробам»: инвалид ругает мэра Уфы за уборку

23 декабря 2024, 09:40
Фото: Администрация Уфы.

Уфимцы утопают в сугробах

После сильного снегопада в понедельник, 23 декабря, жители Уфы подняли вопрос в соцсетях о неэффективной уборке снега в городе.

На фоне зимней непогоды, когда улицы и тротуары оказались завалены снегом, в соцсетях разгорелась настоящая буря недовольства. И она растет как снежный ком. Один из пользователей, инвалид третьей группы по имени Марат, поделился своими переживаниями о том, как трудно передвигаться по городу в таких условиях.

— Я снял фото микрорайона «Южный», что творится тут, думал только здесь. Приехал в центр, на Революционной — то же самое! Собаки бездомные и всякие тропы здоровья — это, конечно, хорошо. Но сначала — вычистите снег! Я инвалид, я ходить не могу. А по таким забитым снегом дорогам — мне ползти видимо, — написал Марат в комментарии под постом мэрии в соцсетях.
Фото: Соцсети/Марат

Другие жители Уфы также не остались в стороне от возмущений сугробами и снежной кашей, рассказав про уборку снега вокруг образовательных учреждений.

— Возле 120 коррекционной школы когда уже будет очищенно? С прошлой недели заявку не отработали. Стыд и срам администрации, которые игнорируют детей с ОВЗ. Вся отчётность у них только на бумаге, по факту полный 0, — возмутился анонимный комментатор.

Стоит отметить, что главы районов Уфы в соцсетях отчитались о проведенных работах по уборке снега. Так, Илвир Нурдавлятов, глава Кировского района, сообщил, что «работа ведется в усиленном режиме». По его словам, в ночь на 23 декабря на улицах района работало 29 единиц техники, из которых пять были привлечены дополнительно.

— Мы активно реагируем на ваши обращения, поступающие через различные каналы: телефонную горячую линию, социальные сети и интерактивную карту «Уфа снежная». Каждое обращение регистрируется и передаётся для оперативной обработки. Ситуация постоянно мониторится, и мы оперативно направляем дополнительные ресурсы в места, где это наиболее необходимо, — комментирует ситуацию глава Демского района Антон Тарасов.

Как ранее сообщал Mkset, в Ленинском районе города уфимская студентка покоряет снегопады на четырехтонном тракторе.

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