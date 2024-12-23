Мэра Ижевска осудят в Башкирии

Рассмотрение коррупционного дела Олега Бекмеметьева планируют начать 17 января 2025 года. Как ранее сообщало следствие, бывшего мэра Ижевска считают причастным к афёрам со строительством. Олега Бекмеметьева обвинили в том, что он, находясь в должности мэра Ижевска, передал муниципальный земельный участок строительной компании без конкурса и на условиях, заведомо убыточных для городского бюджета. Бывший чиновник и главы строительных фирм, которые получили земли за бесценок, свою вину не признают. В случае вынесения обвинительного приговора чиновнику и его подельникам грозит до семи лет заключения. Но вряд ли приговор огласят скоро.