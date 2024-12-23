Мэра Ижевска осудят в Башкирии

Posted 23 декабря, 10:38
Published 23 декабря, 10:38
Modified 23 декабря, 10:54
Updated 23 декабря, 10:54
Как ранее сообщал Mkset, бывшего Ижевска Олега Бекмеметьева будут судить в Башкирии. Верховный суд России постановил, что уголовное дело обвиненного в коррупции экс-чиновника рассмотрят в Нефтекамске. Как сообщили Mkset в Нефтекамском городском суде Олега Бекмеметьева можно будет увидеть уже 26 декабря. На эту дату запланировано слушание ходатайства следствия о продлении меры пресечения для обвиняемого. Сейчас он находится под арестом, его содержат в СИЗО.
Рассмотрение коррупционного дела Олега Бекмеметьева планируют начать 17 января 2025 года. Как ранее сообщало следствие, бывшего мэра Ижевска считают причастным к афёрам со строительством. Олега Бекмеметьева обвинили в том, что он, находясь в должности мэра Ижевска, передал муниципальный земельный участок строительной компании без конкурса и на условиях, заведомо убыточных для городского бюджета. Бывший чиновник и главы строительных фирм, которые получили земли за бесценок, свою вину не признают. В случае вынесения обвинительного приговора чиновнику и его подельникам грозит до семи лет заключения. Но вряд ли приговор огласят скоро.
— По делу бывшего мэра Ижевска в статусе свидетелей проходят порядка 200 человек, — сообщили Mkset инсайдер.