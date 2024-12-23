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Posted 23 декабря, 10:38

Published 23 декабря, 10:38

Modified 23 декабря, 10:54

Updated 23 декабря, 10:54

Мэра Ижевска осудят в Башкирии

Мэра Ижевска осудят в Башкирии

23 декабря 2024, 10:38
Фото: Мэрия Ижевска.
Перед Новым 2025 годом бывшего градоначальника представят на продление ареста, а в январе отдадут в руки слуг Фемиды и Уголовного кодекса, сообщил Mkset информированный источник в понедельник, 23 декабря.

Как ранее сообщал Mkset, бывшего Ижевска Олега Бекмеметьева будут судить в Башкирии. Верховный суд России постановил, что уголовное дело обвиненного в коррупции экс-чиновника рассмотрят в Нефтекамске. Как сообщили Mkset в Нефтекамском городском суде Олега Бекмеметьева можно будет увидеть уже 26 декабря. На эту дату запланировано слушание ходатайства следствия о продлении меры пресечения для обвиняемого. Сейчас он находится под арестом, его содержат в СИЗО.

Рассмотрение коррупционного дела Олега Бекмеметьева планируют начать 17 января 2025 года. Как ранее сообщало следствие, бывшего мэра Ижевска считают причастным к афёрам со строительством. Олега Бекмеметьева обвинили в том, что он, находясь в должности мэра Ижевска, передал муниципальный земельный участок строительной компании без конкурса и на условиях, заведомо убыточных для городского бюджета. Бывший чиновник и главы строительных фирм, которые получили земли за бесценок, свою вину не признают. В случае вынесения обвинительного приговора чиновнику и его подельникам грозит до семи лет заключения. Но вряд ли приговор огласят скоро.

— По делу бывшего мэра Ижевска в статусе свидетелей проходят порядка 200 человек, — сообщили Mkset инсайдер.
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