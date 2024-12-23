Мэр Уфы устроил новогоднее чудо

Posted 23 декабря, 20:25
Published 23 декабря, 20:25
Modified 23 декабря, 21:08
Updated 23 декабря, 21:08
Администрация Уфы анонсировали в своих соцсетях благотворительную акцию помощи бездомным животным — она проходила в минувшую субботу, 21 декабря. Публикацию власти сопроводили коротким видеороликом с собаками, которых собирались привезти на мероприятие.
Какого же было удивление уфимки, когда на ролике она узнала рыжего щенка Батона, потерянного ей некоторое время назад.
Представители мэрии вскоре связались с горожанкой — та смогла доказать, что щенок действительно принадлежит ей и забрать любимца из приюта.