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Posted 23 декабря, 20:25

Published 23 декабря, 20:25

Modified 23 декабря, 21:08

Updated 23 декабря, 21:08

Чиновники помогли уфимке найти собаку

Мэр Уфы устроил новогоднее чудо

23 декабря 2024, 20:25
Фото: 1MI.

Чиновники помогли уфимке найти собаку

Благотворительная акция в столице Башкирии обернулась удивительным воссоединением — трогательную историю распространяют в соцсетях во вторник, 24 декабря.

Администрация Уфы анонсировали в своих соцсетях благотворительную акцию помощи бездомным животным — она проходила в минувшую субботу, 21 декабря. Публикацию власти сопроводили коротким видеороликом с собаками, которых собирались привезти на мероприятие.

Какого же было удивление уфимки, когда на ролике она узнала рыжего щенка Батона, потерянного ей некоторое время назад.

Фото: Telegram / Город Уфа

Представители мэрии вскоре связались с горожанкой — та смогла доказать, что щенок действительно принадлежит ей и забрать любимца из приюта.

В Башкирии спасли упавшую под лёд собаку
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецке спасатели не дали утонуть собаке, провалившейся под лёд.

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