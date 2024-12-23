Мэр Уфы призывает горожан на помощь в борьбе с сугробами

Posted 23 декабря, 09:57
Published 23 декабря, 09:57
Modified 23 декабря, 10:20
Updated 23 декабря, 10:20
После обильного снегопада, обрушившегося на город 22 декабря, социальные сети заполонили жалобы уфимцев на заснеженные дворы и нечищеные дороги. Глава города Ратмир Мавлиев призывает жителей не оставаться в стороне и активно подключаться к контролю за работой управляющих компаний.
Мэр подчеркнул, что уборка дворовых территорий, включая очистку от снега и наледи, является прямой обязанностью управляющих компаний. Жители имеют полное право требовать от них качественного выполнения этих работ. Кроме того, Ратмир Мавлиев обратил внимание на важность обеспечения беспрепятственного проезда для машин скорой помощи, пожарных и других экстренных служб.
— Мы обеспечиваем контроль за уборкой снега, выдаем предписания на устранение нарушений. Работа ведется ежедневно, — пишет градоначальник в соцсетях.
Однако, учитывая масштабы проблемы, Ратмир Мавлиев обратился к уфимцам с просьбой сообщать в комментариях под его постами адреса дворов, где ситуация со снегом особенно критичная.
Как ранее сообщал Mkset, в условиях снежных заносов и непогоды медики из Башкирии находят нестандартные решения для спасения жизней своих пациентов.