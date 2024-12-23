Мэр Уфы призывает горожан на помощь в борьбе с сугробами

Мэр подчеркнул, что уборка дворовых территорий, включая очистку от снега и наледи, является прямой обязанностью управляющих компаний. Жители имеют полное право требовать от них качественного выполнения этих работ. Кроме того, Ратмир Мавлиев обратил внимание на важность обеспечения беспрепятственного проезда для машин скорой помощи, пожарных и других экстренных служб.