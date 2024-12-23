Лучший башкирский мёд определят в лаборатории

Во время конкурса образцы всех участников проверят в лабораториях на соответствие ГОСТу, при несоответствии нормам конкурсант будет исключен из соревнования. Затем опытные медные сомелье выберут победителей путем дегустации. Жюри оценит чистоту, консистенцию, цвет, запах, аромат, вкус и послевкусие меда. Победители и участники получат дипломы и медали, которые смогут использовать при маркировке продукции.