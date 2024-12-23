Лучший башкирский мёд определят в лаборатории

Posted 23 декабря, 14:56
Published 23 декабря, 14:56
Modified 23 декабря, 14:58
Updated 23 декабря, 14:58
С 15 по 20 января 2025 на базе Башкирского аграрного университета проведут всемирный конкурс меда. Соревнование пройдет сразу в нескольких номинациях. Эксперты оценят полифлорный мед, а также липовый, гречишный, подсолнечниковый и другие монофлорные виды (каштановый, молочайный и др.).
Во время конкурса образцы всех участников проверят в лабораториях на соответствие ГОСТу, при несоответствии нормам конкурсант будет исключен из соревнования. Затем опытные медные сомелье выберут победителей путем дегустации. Жюри оценит чистоту, консистенцию, цвет, запах, аромат, вкус и послевкусие меда. Победители и участники получат дипломы и медали, которые смогут использовать при маркировке продукции.
К целям и задачам конкурса в Минсельхоза отнесли повышение качества меда, что кажется необходимым на фоне недавнего скандала вокруг символа республики: мед из Башкирии назвали некачественным.