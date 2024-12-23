Курьер мошенников получил реальный срок в Уфе

В Калининском районе Уфы состоялся суд над 20-летним местным жителем, который оказался участником мошеннических афёр в качестве курьера. Как стало известно в ходе следствия, группа злоумышленников использовала старую схему: они звонили пенсионерам и сообщали о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии с участием их близких. В панике и страхе за судьбу своих родных пожилые люди часто соглашались передать деньги для «решения вопросов» с правоохранительными органами и пострадавшими.