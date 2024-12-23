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Posted 23 декабря, 06:17

Published 23 декабря, 06:17

Modified 23 декабря, 07:37

Updated 23 декабря, 07:37

Курьер мошенников получил реальный срок в Уфе

Курьер мошенников получил реальный срок в Уфе

23 декабря 2024, 06:17
Фото: 1MI.
В Уфе суд отправил за решетку молодого человека, который обманул пожилых людей на миллионы рублей, сообщает в понедельник, 23 декабря, прокуратура Башкирии.

В Калининском районе Уфы состоялся суд над 20-летним местным жителем, который оказался участником мошеннических афёр в качестве курьера. Как стало известно в ходе следствия, группа злоумышленников использовала старую схему: они звонили пенсионерам и сообщали о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии с участием их близких. В панике и страхе за судьбу своих родных пожилые люди часто соглашались передать деньги для «решения вопросов» с правоохранительными органами и пострадавшими.

— За короткий период молодой курьер успел похитить сбережения шести пенсионеров на общую сумму почти 3,4 миллиона рублей. Полученные деньги он отправлял на счета своих сообщников, а около 100 тысяч рублей оставил себе как «вознаграждение» за участие в этом преступлении, — сообщает прокуратура Башкирии.

Суд, рассматривая дело, учел все обстоятельства и назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших граждан. После оглашения приговора курьер был взят под стражу прямо в зале суда.

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Как ранее сообщал Mkset, в Ишимбае женщина, не уведомившая власти о смерти своей дочери, продолжала получать социальные выплаты на её имя.

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