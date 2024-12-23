Когда квартира — не сушилка: как высушить вещи, чтобы они не испортились и не воняли

Posted 23 декабря, 11:10
Published 23 декабря, 11:10
Modified 23 декабря, 11:12
Updated 23 декабря, 11:12
Среднестатистическая семья проводит до 300 стирок в год, а семьи с маленькими детьми — практически ежедневно. Летом одежда высыхает за несколько часов, особенно на свежем воздухе, но в холодное время года процесс затягивается. Ошибки при сушке могут привести к проблемам: ткани начинают портиться, а высокая влажность в помещении способствует росту грибка.
— Не стоит сушить белье в спальне или на кухне, если есть альтернатива. Это нарушает микроклимат в квартире и приводит к неприятным последствиям для здоровья, — считают эксперты «РемСтройБлог».
Если в квартире нет возможности сушить вещи на балконе или улице, важно грамотно организовать процесс. Во-первых, старайтесь использовать режимы стиральной машины с максимальным отжимом для одежды, которая это допускает. Чем меньше воды остается в ткани, тем быстрее она высохнет.
Выбирайте просторное место для сушилки. Чем свободнее развешено белье, тем быстрее оно сохнет. Не забывайте проветривать комнату, особенно если в ней нет хорошей вентиляции. Проветривание помогает избавиться от избыточной влажности, ускоряя процесс.
— Не размещайте сушилку вплотную к стенам или мебели. Это ограничивает циркуляцию воздуха и замедляет высыхание, — советуют эксперты.
Если балкон застеклен, он становится отличным вариантом даже зимой. Используйте специальные сушилки, которые крепятся на перила или пол. Для открытых балконов важно предусмотреть защиту от дождя или снега — например, складной навес.
Главное — регулярно проветривать застекленный балкон. Это предотвратит накопление влаги и избавит вас от сырости.
Квартиры без балкона требуют нестандартного подхода. Самый популярный способ — использование сушилки. Для экономии места выбирайте вертикальные конструкции или модели, которые можно разместить над ванной.
Дополнительные варианты:
Некоторые прибегают к сушки одежды на батареях, но это не всегда безопасно. На радиаторах уместно размещать лишь мелкие вещи, вроде носков или шарфов. С крупными тканями возникает проблема: они задерживают тепло, снижая эффективность батареи.
Сушить вещи прямо на обогревателе запрещено — это может привести к перегреву прибора и даже возгоранию. Лучше разместить сушилку рядом, чтобы тепло распределялось равномерно.
Когда времени мало, выручат утюг или фен. Утюгом можно обработать слегка влажную одежду, уделяя особое внимание плотным местам — манжетам, швам, воротникам. Это займет около 10 минут.
— Фен подойдет для небольших вещей. Используйте прохладный или средний температурный режим, чтобы не повредить ткань. Держите фен на расстоянии 30 см и сушите одежду равномерно со всех сторон, — советует блогер канала «Мисс Чистота».
Сушильная машина — настоящее спасение для больших семей. Она быстро справляется с полотенцами, постельным бельем и джинсами. Однако не все ткани выдерживают машинную сушку. Шелковые, шерстяные и мембранные изделия лучше сушить естественным способом.
— Важно соблюдать рекомендации на ярлыках одежды. Неправильный режим сушки может необратимо повредить любимые вещи, — отмечают эксперты «РемСтройБлог».
Шерстяные вещи требуют особого подхода. Сушить их нужно в горизонтальном положении, чтобы избежать деформации. Для ускорения процесса используйте махровое полотенце: положите изделие на полотенце, сверните рулоном и аккуратно отожмите лишнюю влагу.
— Выбор способа зависит от размеров жилья, наличия балкона и типа тканей. Соблюдая рекомендации, вы сможете избежать проблем с неприятными запахами и сохранить одежду в отличном состоянии, — считают эксперты.
Ранее эксперты рассказали о новом средстве для разглаживания складок на одежде — жидкий утюг.