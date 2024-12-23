Когда квартира — не сушилка: как высушить вещи, чтобы они не испортились и не воняли

Когда вещи сохнут слишком долго, это не только неудобно, но и может стать причиной затхлого запаха, повышенной влажности и даже появления плесени. Зимой и в дождливое межсезонье проблема особенно актуальна. Как сделать так, чтобы одежда высыхала быстро, не теряла форму и не впитывала запахи?

Среднестатистическая семья проводит до 300 стирок в год, а семьи с маленькими детьми — практически ежедневно. Летом одежда высыхает за несколько часов, особенно на свежем воздухе, но в холодное время года процесс затягивается. Ошибки при сушке могут привести к проблемам: ткани начинают портиться, а высокая влажность в помещении способствует росту грибка. — Не стоит сушить белье в спальне или на кухне, если есть альтернатива. Это нарушает микроклимат в квартире и приводит к неприятным последствиям для здоровья, — считают эксперты «РемСтройБлог». Как сушить вещи в квартире: универсальные советы Если в квартире нет возможности сушить вещи на балконе или улице, важно грамотно организовать процесс. Во-первых, старайтесь использовать режимы стиральной машины с максимальным отжимом для одежды, которая это допускает. Чем меньше воды остается в ткани, тем быстрее она высохнет. Выбирайте просторное место для сушилки. Чем свободнее развешено белье, тем быстрее оно сохнет. Не забывайте проветривать комнату, особенно если в ней нет хорошей вентиляции. Проветривание помогает избавиться от избыточной влажности, ускоряя процесс. — Не размещайте сушилку вплотную к стенам или мебели. Это ограничивает циркуляцию воздуха и замедляет высыхание, — советуют эксперты. Как сушить вещи в квартире: универсальные советы . Фото: Изображение Midjourney Балкон как идеальное место для сушки Если балкон застеклен, он становится отличным вариантом даже зимой. Используйте специальные сушилки, которые крепятся на перила или пол. Для открытых балконов важно предусмотреть защиту от дождя или снега — например, складной навес. Главное — регулярно проветривать застекленный балкон. Это предотвратит накопление влаги и избавит вас от сырости. Сушка без балкона: лайфхаки для городских квартир Квартиры без балкона требуют нестандартного подхода. Самый популярный способ — использование сушилки. Для экономии места выбирайте вертикальные конструкции или модели, которые можно разместить над ванной. Дополнительные варианты: Полотенцесушитель: подходит для небольших вещей — носков, полотенец или детской одежды. Сушильный шкаф: это современный прибор, который ускоряет процесс благодаря подогреву и циркуляции воздуха. Такой шкаф подходит даже для крупных вещей. Теплые стены: во время ремонта можно установить нагревательные элементы в ванной, которые поддерживают низкую влажность и помогают сушить одежду. Балкон как идеальное место для сушки . Фото: Изображение Midjourney Можно ли сушить вещи на батареях и обогревателях? Некоторые прибегают к сушки одежды на батареях, но это не всегда безопасно. На радиаторах уместно размещать лишь мелкие вещи, вроде носков или шарфов. С крупными тканями возникает проблема: они задерживают тепло, снижая эффективность батареи. Сушить вещи прямо на обогревателе запрещено — это может привести к перегреву прибора и даже возгоранию. Лучше разместить сушилку рядом, чтобы тепло распределялось равномерно. Экспресс-сушка: утюг и фен Когда времени мало, выручат утюг или фен. Утюгом можно обработать слегка влажную одежду, уделяя особое внимание плотным местам — манжетам, швам, воротникам. Это займет около 10 минут. — Фен подойдет для небольших вещей. Используйте прохладный или средний температурный режим, чтобы не повредить ткань. Держите фен на расстоянии 30 см и сушите одежду равномерно со всех сторон, — советует блогер канала «Мисс Чистота». Сушильные машины: за и против Сушильная машина — настоящее спасение для больших семей. Она быстро справляется с полотенцами, постельным бельем и джинсами. Однако не все ткани выдерживают машинную сушку. Шелковые, шерстяные и мембранные изделия лучше сушить естественным способом. — Важно соблюдать рекомендации на ярлыках одежды. Неправильный режим сушки может необратимо повредить любимые вещи, — отмечают эксперты «РемСтройБлог». Уход за шерстяными и вязаными изделиями Шерстяные вещи требуют особого подхода. Сушить их нужно в горизонтальном положении, чтобы избежать деформации. Для ускорения процесса используйте махровое полотенце: положите изделие на полотенце, сверните рулоном и аккуратно отожмите лишнюю влагу. — Выбор способа зависит от размеров жилья, наличия балкона и типа тканей. Соблюдая рекомендации, вы сможете избежать проблем с неприятными запахами и сохранить одежду в отличном состоянии, — считают эксперты. Ранее эксперты рассказали о новом средстве для разглаживания складок на одежде — жидкий утюг. Сухо, тепло и без хлопот: хитрые способы сушить одежду зимой Узнать подробнее Читайте также: Убирает складки, запахи и микробы: отзывы о 3-х паровых шкафах для дома вместо утюга Забудьте про скрипящий пол навсегда: 10 способов вернуть тишину в дом! Свобода от проводов или головная боль? Тестируем беспроводные утюги и их возможности