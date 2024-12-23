Как заработать деньги зимой

Posted 23 декабря, 11:04
Published 23 декабря, 11:04
Modified 23 декабря, 11:04
Updated 23 декабря, 11:04
Рассказываем топ-6 способов заработка на сезонном бизнесе вместе с «Ваш инвестор».
Есть автомобиль? Отлично, тогда эти способы точно подойдут для тебя, ведь единственное вложение в дело будет твое авто. Ниже разберем как из пассива сделать актив, начиная от самых простых до самых прибыльных способов.
1) Трезвый водитель
Компания собирается на вечеринку, нужен герой, который доставит их туда-обратно. Для этого тебе необходимо составить небольшое объявление о себе. Размести его: на Авито, у подъезда, возле метро, на доске объявлений Готово, осталось дождаться клиентов и начать зарабатывать. Вы может воспользоваться рекламой. Например, рассказать в своих соц.сетях о новых услугах, или купить продвижение объявления от того же Авито. Продвижение платное, зато клиентов будет больше и работа окупится! В среднем по стране «трезвым водителям» платят от 1500-2500 рублей за одну поездку, а на новогодних праздниках таких поездок можно собрать десятки.
2) Дед Мороз на выезде
Неплохо можно заработать и выездным аниматором. Для этого нужно вжиться в роль и купить нужный реквизит: карнавальный костюм, бороду, посох и мешок для подарков, все вместе тебе обойдется минимум в 5000-6000 рублей. Можешь либо обратиться в event-агентство, некоторые берут комиссию за заказ. Или работать на себя и разместить свое объявление среди чата дома где точно будут семьи с детишками, разместить объявления рядом с детскими садами и школами. Заработок у Деда Мороза от 2500 до 9000 рублей за одно мероприятие.
3) Курьерская доставка
В конце 2024 года спрос на курьеров очень вырос, многие поставки даже у надежных служб задерживают, нагрузка очень большая. Поэтому с приближением праздников и ростом нагрузки на пункты отправок курьеров ищут и «на стороне». Маркетплейсы, рестораны, и магазины подарков, торговые центры, частные компании — в интернете вы найдете массу рабочих объявлений.
4) Отогрев машин
Для этого способа сначала надо купить инструменты: тепловая пушка, инвертор, провода для «прикуривания», набор инструментов со свечными ключами и гофра для направления теплого воздуха от пушки. Все оборудование обойдется вам примерно в 50 тысяч рублей. Средний чек за такую услугу — 2000 рублей, все зависит от региона и погоды.
5) Частный инструктор
Давать частные уроки по вождению для тех, кто имеет права, но неуверенно чувствует себя на дороге — хороший способ заработать, даже зимой! Тебе придется оборудовать машину под это дело: установить дублирующие педали сцепления и тормоза, дополнительное зеркалом заднего вида, нанести надпись «Учебная» и треугольные наклейки с буквой «У» спереди и сзади. График работы у частных инструкторов гибкий, оплата почасовая — в среднем 900-1500 рублей за час. Если у вас накопится своя клиентская база, заработать на уроках можно очень прилично! Ниже расскажем как можно дополнительно привлечь клиентов.
6) Реклама на авто
Вариант пассивного дохода. Ты подписываешь договор с компанией, наносите на свое авто рекламные наклейкии спокойно катаетесь. Можно использовать свой автомобиль как «рекламный баннер» своих же услуг. Убедись, что реклама соответствует требованиям Закона «О рекламе».
Где брать деньги?
Для старта нужно раскошелиться: купить нужное оборудование, заказать рекламу приобрести реквизит, изготовить виниловые наклейки. Со стартовым капиталом тебе поможет сервис займов под залог авто «Ваш инвестор». Компания выдает займы как юридическим, так и физическим лицам, ее деятельность контролируется Центробанком РФ и регулируется Федеральным законом № 353 «О потребительском кредите (займе)», сделки будут прозрачные и безопасные для клиента.
Зима — время не только новогодних праздников, снеговиков и салютов, это еще и самый сезон, чтобы попробовать себя в роли предпринимателя и заработать деньги на мечту. Зарабатывай вместе с «Ваш инвестор»!
Сервис займов под залог авто «Ваш инвестор», 8 800 700 02 52, ООО МФК «ЦФР ВИ» ИНН 5407967714, Свидетельство № 1803550008909