Как заработать деньги зимой

Компания собирается на вечеринку, нужен герой, который доставит их туда-обратно. Для этого тебе необходимо составить небольшое объявление о себе. Размести его: на Авито, у подъезда, возле метро, на доске объявлений Готово, осталось дождаться клиентов и начать зарабатывать. Вы может воспользоваться рекламой. Например, рассказать в своих соц.сетях о новых услугах, или купить продвижение объявления от того же Авито. Продвижение платное, зато клиентов будет больше и работа окупится! В среднем по стране «трезвым водителям» платят от 1500-2500 рублей за одну поездку, а на новогодних праздниках таких поездок можно собрать десятки.