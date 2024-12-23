Хабиров раскрыл секрет вкусного плова

Posted 23 декабря, 20:34
Published 23 декабря, 20:34
Modified 23 декабря, 21:07
Updated 23 декабря, 21:07
Журналисты поинтересовались у Хабирова новогодними традициями в его семье. Упомянул глава Башкирии в ходе разговора и блюда, присутствующие на праздничном столе в его доме — это салат «Оливье», селёдка под шубой, запечённый гусь и плов.
— Когда у меня бывает окошко, я стараюсь сам готовить. Может, в эти дни плов приготовлю, — цитирует «КП» Хабирова.
Между тем глава региона признался, что рецепт плова у него «самый банальный». Технологии приготовления его научили сослуживцы узбекского происхождения в армии. Главное в плове, считает Хабиров, — не переварить его. Рис должен быть слегка «аль-дэнтэ».