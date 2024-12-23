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Posted 23 декабря, 20:34

Published 23 декабря, 20:34

Modified 23 декабря, 21:07

Updated 23 декабря, 21:07

Хабиров раскрыл секрет вкусного плова

Хабиров раскрыл секрет вкусного плова

23 декабря 2024, 20:34
Фото: mkset.ru.
Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью «КП-Уфа» рассказал о любимом способе приготовления популярного блюда — во вторник, 24 декабря, раскрываем фирменный рецепт руководителя региона.

Журналисты поинтересовались у Хабирова новогодними традициями в его семье. Упомянул глава Башкирии в ходе разговора и блюда, присутствующие на праздничном столе в его доме — это салат «Оливье», селёдка под шубой, запечённый гусь и плов.

— Когда у меня бывает окошко, я стараюсь сам готовить. Может, в эти дни плов приготовлю, — цитирует «КП» Хабирова.

Между тем глава региона признался, что рецепт плова у него «самый банальный». Технологии приготовления его научили сослуживцы узбекского происхождения в армии. Главное в плове, считает Хабиров, — не переварить его. Рис должен быть слегка «аль-дэнтэ».

Уфимцы променяли плов на бургеры
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Ранее Mkset рассказывал о самых популярных блюдах, которые уфимцы выбирают при заказах на дом.

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