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Posted 23 декабря, 06:02

Published 23 декабря, 06:02

Modified 23 декабря, 06:04

Updated 23 декабря, 06:04

Гастрономика. Напитки за полцены и бесплатное меню для детей

Гастрономика. Напитки за полцены и бесплатное меню для детей

23 декабря 2024, 06:02
Фото: Гастрономика.
Реклама. ИП Федорова Ольга Александровна. erid: 2W5zFJVzmRS
Первый фудмолл Уфы в Гостином дворе, как и вся страна готовится к новому году и начинает дарить подарки уже сейчас.

Подарок 1 — «Дети едят бесплатно»
При заказе на определенную сумму любые блюда детского меню в подарок и совершенно бесплатно!
Акция доступна для детей до 14 лет. Для получения бесплатных блюд необходимо оплатить установленную сумму за каждого ребенка по основному заказу. Минимальную сумма заказа индивидуальна для каждого из корнеров «Гастрономики».

Фото: Гастрономика

Подарок 2 — «Скидка 50% на напитки до конца января»
Невероятно, но факт: все, абсолютно все напитки в специализированных корнерах «Гастрономики» за полцены до конца января. Поверьте, там есть из чего выбрать! С открытия и до последнего гостя, семь дней в неделю! Прекрасный повод заглянуть сюда ведь праздники таки-и-и-и-е длинные.

Фото: Гастрономика

Подарок 3 — «Безлимитный кофе»
Каждый день с открытия и до 15-00 — безлимитный кофе в течение часа при любом заказе. Предложение особенно актуально для завтраков и бизнес-ланчи, когда нужен дополнительный заряд энергии и хорошего настроения на весь день. Праздники совсем близко, не упустите возможность насладиться вкусной едой и акциями Гастрономики — первого фудмолла Уфы в Гостином дворе.

Фото: Гастрономика

Подробные условия акций: gastro-nomika.ru и у резидентов фудмолла.

«Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1

vk.com/gastronomikaufa
instagram.com/gastronomikaufa (компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат соцсети Фейсбук и Инстаграм, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
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