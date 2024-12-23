Гастрономика. Напитки за полцены и бесплатное меню для детей

Posted 23 декабря, 06:02
Published 23 декабря, 06:02
Modified 23 декабря, 06:04
Updated 23 декабря, 06:04
Подарок 1 — «Дети едят бесплатно»
При заказе на определенную сумму любые блюда детского меню в подарок и совершенно бесплатно!
Акция доступна для детей до 14 лет. Для получения бесплатных блюд необходимо оплатить установленную сумму за каждого ребенка по основному заказу. Минимальную сумма заказа индивидуальна для каждого из корнеров «Гастрономики».
Подарок 2 — «Скидка 50% на напитки до конца января»
Невероятно, но факт: все, абсолютно все напитки в специализированных корнерах «Гастрономики» за полцены до конца января. Поверьте, там есть из чего выбрать! С открытия и до последнего гостя, семь дней в неделю! Прекрасный повод заглянуть сюда ведь праздники таки-и-и-и-е длинные.
Подарок 3 — «Безлимитный кофе»
Каждый день с открытия и до 15-00 — безлимитный кофе в течение часа при любом заказе. Предложение особенно актуально для завтраков и бизнес-ланчи, когда нужен дополнительный заряд энергии и хорошего настроения на весь день. Праздники совсем близко, не упустите возможность насладиться вкусной едой и акциями Гастрономики — первого фудмолла Уфы в Гостином дворе.
Подробные условия акций: gastro-nomika.ru и у резидентов фудмолла.
«Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1
vk.com/gastronomikaufa
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