Гастрономика. Напитки за полцены и бесплатное меню для детей

Подарок 3 — «Безлимитный кофе»

Каждый день с открытия и до 15-00 — безлимитный кофе в течение часа при любом заказе. Предложение особенно актуально для завтраков и бизнес-ланчи, когда нужен дополнительный заряд энергии и хорошего настроения на весь день. Праздники совсем близко, не упустите возможность насладиться вкусной едой и акциями Гастрономики — первого фудмолла Уфы в Гостином дворе.