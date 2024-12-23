Это не просто простуда: почему ваш котенок чихает?

Posted 23 декабря, 13:51
Published 23 декабря, 13:51
Modified 23 декабря, 13:53
Updated 23 декабря, 13:53
Заметили, что ваш котенок вдруг начал часто чихать? Вначале это может показаться милым — маленькое «а-чу» и крошечное морщинистое лицо. Но если такие эпизоды становятся частыми, вопрос, что с этим делать, становится актуальным. Давайте разберемся, почему это происходит и когда нужно бить тревогу.
Чихание может быть связано с различными факторами, и важно не упустить из виду те случаи, когда проблема выходит за рамки обычной реакции организма.
Чихание у котят не всегда является поводом для тревоги, однако важно различать его возможные причины, чтобы понимать, нужно ли предпринимать действия. Наиболее распространенные из них включают:
Как утверждает Кейт Элдридж Базедов, LVT, одним из самых простых и часто встречающихся факторов, провоцирующих чихание, является воздействие различных раздражителей в воздухе. Это могут быть запахи чистящих средств, острые запахи от пищи или даже сильные ароматы духов. Пыль, пыльца и табачный дым тоже могут вызывать чихание у вашего питомца.
— Чихание должно быстро прекратиться, как только воздух очистится, — утверждает ветеринар.
Следите за тем, чтобы в помещении было чисто, а ваш котенок не подвергался воздействию таких раздражителей.
Чихание может быть симптомом инфекции верхних дыхательных путей, которая часто встречается у котят, особенно тех, кто недавно оказался в новых условиях — в приютах или на улице. В таких случаях помимо чихания могут появиться другие признаки, такие как слезящиеся глаза, выделения из носа, а также пониженный аппетит.
Инфекции верхних дыхательных путей могут быть вызваны вирусами, такими как вирус кошачьего ринотрахеита (кошачий герпес) или калицивирус, и эти заболевания легко передаются между животными. К счастью, вакцинация помогает предотвратить такие заболевания.
Иногда чихание котенка может быть связано с аллергией. Это не редкость, и хотя чаще встречается у взрослых кошек, у котят тоже могут развиваться аллергические реакции. Аллергенами могут быть пыльца, пыль, бытовая химия или даже некоторые продукты питания. Чихание сопровождается зудом, кашлем или другими симптомами, такими как раздражение глаз. В таких случаях ветеринар может порекомендовать анализы и лечение, которое будет включать антигистаминные препараты.
Иногда котенок чихает из-за попадания инородного предмета в носовые ходы, например, травинки или частичек перышка. Это может вызвать частое чихание, и если попытки очистить нос не увенчались успехом, нужно обратиться к ветеринару для осмотра и удаления инородного тела.
У котят, как и у взрослых кошек, проблемы с зубами могут привести к воспалению и отеку носовых пазух, что также может вызвать чихание. Обычно такие заболевания связаны с инфекцией или хроническими проблемами с зубами, что требует вмешательства ветеринара.
Если чихание котенка продолжает беспокоить, и оно сопровождается другими тревожными симптомами, такими как выделения из носа, слабость, потеря аппетита или повышение температуры, стоит незамедлительно обратиться к ветеринару.
Обратитесь к ветеринару, если:
Если чихание сопровождается выделениями из носа и ухудшением состояния, не стоит откладывать визит к специалисту.
Как говорит ветеринар, лечение зависит от причины чихания. В легких случаях достаточно поддерживающего ухода, включающего увлажнители воздуха и подогрев пищи для стимуляции аппетита.
— Если ваш котенок не может дышать из-за заложенности носа, попробуйте использовать увлажнитель воздуха или проведите его в ванную, когда вы принимаете горячий душ, — рекомендует ветеринар.
Для более серьезных инфекций могут быть назначены антибиотики, противовирусные препараты, капли для глаз или носа, а также подкожные жидкости для борьбы с обезвоживанием.
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