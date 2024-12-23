Это не просто простуда: почему ваш котенок чихает?

Иногда чихание котенка может быть связано с аллергией. Это не редкость, и хотя чаще встречается у взрослых кошек, у котят тоже могут развиваться аллергические реакции. Аллергенами могут быть пыльца, пыль, бытовая химия или даже некоторые продукты питания. Чихание сопровождается зудом, кашлем или другими симптомами, такими как раздражение глаз. В таких случаях ветеринар может порекомендовать анализы и лечение, которое будет включать антигистаминные препараты.