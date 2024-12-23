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Posted 23 декабря, 13:51

Published 23 декабря, 13:51

Modified 23 декабря, 13:53

Updated 23 декабря, 13:53

Это не просто простуда: почему ваш котенок чихает?

Это не просто простуда: почему ваш котенок чихает?

23 декабря 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney. Это не просто простуда: почему ваш котенок чихает?
Каждый раз, когда котенок чихает, это может вызвать у вас беспокойство. Но не стоит сразу паниковать! Хотя чихание — это естественный процесс, иногда оно может быть сигналом проблемы. Узнайте, когда чихание нормальное, а когда следует обратиться к ветеринару, чтобы вашему пушистому другу стало легче

Заметили, что ваш котенок вдруг начал часто чихать? Вначале это может показаться милым — маленькое «а-чу» и крошечное морщинистое лицо. Но если такие эпизоды становятся частыми, вопрос, что с этим делать, становится актуальным. Давайте разберемся, почему это происходит и когда нужно бить тревогу.

Чихание может быть связано с различными факторами, и важно не упустить из виду те случаи, когда проблема выходит за рамки обычной реакции организма.

Причины чихания у котенка

Чихание у котят не всегда является поводом для тревоги, однако важно различать его возможные причины, чтобы понимать, нужно ли предпринимать действия. Наиболее распространенные из них включают:

1. Нервные или раздражающие факторы окружающей среды

Как утверждает Кейт Элдридж Базедов, LVT, одним из самых простых и часто встречающихся факторов, провоцирующих чихание, является воздействие различных раздражителей в воздухе. Это могут быть запахи чистящих средств, острые запахи от пищи или даже сильные ароматы духов. Пыль, пыльца и табачный дым тоже могут вызывать чихание у вашего питомца.

— Чихание должно быстро прекратиться, как только воздух очистится, — утверждает ветеринар.

Следите за тем, чтобы в помещении было чисто, а ваш котенок не подвергался воздействию таких раздражителей.

Причины чихания у котенкаПричины чихания у котенка
Причины чихания у котенка. Фото: Изображение Midjourney

2. Инфекции верхних дыхательных путей (ИРВ)

Чихание может быть симптомом инфекции верхних дыхательных путей, которая часто встречается у котят, особенно тех, кто недавно оказался в новых условиях — в приютах или на улице. В таких случаях помимо чихания могут появиться другие признаки, такие как слезящиеся глаза, выделения из носа, а также пониженный аппетит.

Инфекции верхних дыхательных путей могут быть вызваны вирусами, такими как вирус кошачьего ринотрахеита (кошачий герпес) или калицивирус, и эти заболевания легко передаются между животными. К счастью, вакцинация помогает предотвратить такие заболевания.

3. Аллергические реакции

Иногда чихание котенка может быть связано с аллергией. Это не редкость, и хотя чаще встречается у взрослых кошек, у котят тоже могут развиваться аллергические реакции. Аллергенами могут быть пыльца, пыль, бытовая химия или даже некоторые продукты питания. Чихание сопровождается зудом, кашлем или другими симптомами, такими как раздражение глаз. В таких случаях ветеринар может порекомендовать анализы и лечение, которое будет включать антигистаминные препараты.

2. Инфекции верхних дыхательных путей (ИРВ)2. Инфекции верхних дыхательных путей (ИРВ)
2. Инфекции верхних дыхательных путей (ИРВ). Фото: Изображение Midjourney

4. Инородные тела в носу

Иногда котенок чихает из-за попадания инородного предмета в носовые ходы, например, травинки или частичек перышка. Это может вызвать частое чихание, и если попытки очистить нос не увенчались успехом, нужно обратиться к ветеринару для осмотра и удаления инородного тела.

5. Заболевания, связанные с зубами и носовыми пазухами

У котят, как и у взрослых кошек, проблемы с зубами могут привести к воспалению и отеку носовых пазух, что также может вызвать чихание. Обычно такие заболевания связаны с инфекцией или хроническими проблемами с зубами, что требует вмешательства ветеринара.

4. Инородные тела в носу4. Инородные тела в носу
4. Инородные тела в носу. Фото: Изображение Midjourney

Когда стоит обратиться к ветеринару?

Если чихание котенка продолжает беспокоить, и оно сопровождается другими тревожными симптомами, такими как выделения из носа, слабость, потеря аппетита или повышение температуры, стоит незамедлительно обратиться к ветеринару.

Обратитесь к ветеринару, если:

  • Ваш котенок часто чихает и это не проходит.
  • Из его носа текут выделения, которые меняют цвет.
  • Он выглядит вялым, не играет и плохо ест.
  • Он кашляет или у него затрудненное дыхание.

Если чихание сопровождается выделениями из носа и ухудшением состояния, не стоит откладывать визит к специалисту.

Лечение и профилактика

Как говорит ветеринар, лечение зависит от причины чихания. В легких случаях достаточно поддерживающего ухода, включающего увлажнители воздуха и подогрев пищи для стимуляции аппетита.

— Если ваш котенок не может дышать из-за заложенности носа, попробуйте использовать увлажнитель воздуха или проведите его в ванную, когда вы принимаете горячий душ, — рекомендует ветеринар.

Для более серьезных инфекций могут быть назначены антибиотики, противовирусные препараты, капли для глаз или носа, а также подкожные жидкости для борьбы с обезвоживанием.

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