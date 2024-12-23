Ефимов: Жителей двух домов на севере Москвы переселяют в новостройку по реновации

Такую информацию предоставил Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. По его словам, многоквартирный дом на Дмитровском шоссе стал пятым, предназначенным под заселение в Тимирязевском районе. Дом уже сдан. Сюда переедут около 180 жителей двух старых домов, которые будут расселять. Они находятся на Линейном проезде. По плану в районе новое жилье должны получить порядка 8200 человек. Для этого построят сорок пять современных комфортабельных новостроек, сообщает mos.ru.