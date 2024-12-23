Ефимов: Жителей двух домов на севере Москвы переселяют в новостройку по реновации

Posted 23 декабря, 19:12
Published 23 декабря, 19:12
Modified 23 декабря, 19:14
Updated 23 декабря, 19:14
Такую информацию предоставил Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. По его словам, многоквартирный дом на Дмитровском шоссе стал пятым, предназначенным под заселение в Тимирязевском районе. Дом уже сдан. Сюда переедут около 180 жителей двух старых домов, которые будут расселять. Они находятся на Линейном проезде. По плану в районе новое жилье должны получить порядка 8200 человек. Для этого построят сорок пять современных комфортабельных новостроек, сообщает mos.ru.
Во дворе нового МКД есть площадка для детей, две зоны для занятий спортом и зона, где горожане могут отдохнуть. Придомовая территория благоустроена и озеленена. Здесь высадили несколько сотен деревьев и кустарников.
Министр московского правительства, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в новостройке две секции, где расположены сто пятьдесят три квартиры. Овчинский уточнил, что жилплощадь всех квартир в новостройке составляет 8,8 тысячи квадратных метров. Восемь квартир предназначены для маломобильных граждан. Рядом со сданным ЖК находятся два вокзала: Петровско-Разумовская и Окружная. На первых этажах разместят торговые точки, пункты выдачи заказов, пункты аптечных сетей и другие объекты инфраструктуры.
Город предоставляет будущим жителям новые квартиры с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. В квартирах установлены сантехника, электроплиты и осветительные приборы.
В сданном объекте уже работает Центр информирования по переселению. Консультанты помогут участникам программы решить вопросы, связанные с переездом и оформлением документов.
Также будущие новоселы могут обратиться к сервису «Переезд по программе реновации». Он находится на портале городских услуг города Москвы. О такой возможности рассказал министр московского правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что все новые жилкомплексы, появившиеся в городе благодаря программе реновации, будут обеспечены необходимой инфраструктурой. Речь идет о таких объектах, как школы, детсады, соцобъекты, учреждения культуры и другие.