«Единая Россия» представила инициативы по развитию семейной политики

Особое внимание было уделено положению студенческих семей. По его словам, уже принят в первом чтении законопроект, закрепляющий статус студенческой семьи. Планируется продолжить работу над созданием детских комнат при вузах, тиражировать успешные региональные практики и контролировать выполнение программы семейной ипотеки, по которой президентом было поручено снять ограничения. Также в центре внимания остаются вопросы детской безопасности, социальной поддержки семей и стимулирование многодетности.