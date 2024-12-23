«Единая Россия» представила инициативы по развитию семейной политики

Posted 23 декабря, 17:21
Published 23 декабря, 17:21
Modified 23 декабря, 17:23
Updated 23 декабря, 17:23
Сообщается, что в 2024 году партия способствовала принятию свыше 50 законодательных актов в данной области. Также на встрече рассматривались планы на 2025 год. Представители партии подчеркнули, что это направление остается ключевым и закреплено в народной программе.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил приоритетные задачи, включая поддержку детей участников СВО, реализацию программы семейной ипотеки и вопросы, связанные с детской безопасностью.
Особое внимание было уделено положению студенческих семей. По его словам, уже принят в первом чтении законопроект, закрепляющий статус студенческой семьи. Планируется продолжить работу над созданием детских комнат при вузах, тиражировать успешные региональные практики и контролировать выполнение программы семейной ипотеки, по которой президентом было поручено снять ограничения. Также в центре внимания остаются вопросы детской безопасности, социальной поддержки семей и стимулирование многодетности.
Глава профильной комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что в текущем году было принято более 50 новых законов в области семейной политики. При этом более 100 законодательных инициатив находятся на стадии разработки.
Кроме того, было отмечено, что президент поддержал инициативу партии и подписал указ, который устанавливает единый федеральный статус для многодетных семей, сообщается на сайте партии ER.RU.
Дополнительно «Единая Россия» предложила выравнять региональные меры поддержки для семей участников СВО. Среди наиболее популярных инициатив названы льготное обеспечение отдыха и оздоровления детей, освобождение от родительской платы за уход и присмотр в детских садах, а также предоставление льгот на оплату питания.
«Господдержка семьи является одним из главных приоритетов государственной социальной политики Республики Башкортостан. Получателями мер социальной поддержки в республике являются более 212 тыс. семей с детьми. В 2024 году на эти цели было предусмотрено финансирование в объеме порядка 9,6 млрд руб.
При софинансировании из федерального бюджета продолжает осуществляться ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка, рожденного третьим или последующим в возрасте до трех лет.
В целях поддержки семей участников специальной военной операции в 2024 году введена новая мера поддержки — компенсация стоимости платного обучения детей участников СВО в колледжах при вузах и негосударственных колледжах.
Под особым вниманием в республике находятся многодетные семьи, которых насчитывается порядка 59 тысяч. Так, в 2024 году введены новые меры поддержки для многодетных семей без учета критерия нуждаемости: бесплатный проезд в общественном транспорте и компенсация 50% стоимости очного обучения детей в колледжах республики. Также в текущем году многодетные семьи могут бесплатно посетить государственные и муниципальные музеи, парки культуры и отдыха, выставки.
В целях содействия семейному устройству детей-сирот в 2024 году на 18,5% увеличен размер ежемесячного пособия на содержание детей в семьях.
В целях снижения уровня бедности семьям с детьми оказывается адресная социальная помощь на основании социального контракта.
Для повышения информированности семей на региональном портале госуслуг создан навигатор мер по жизненной ситуации „Женщина с детьми“. Навигатор упрощает получение мер поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты», — рассказала Ирина Сухарева, заместитель начальника отдела ГКУ Республиканский центр «Семья», руководитель АНО «МногодетОК», депутат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.