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Posted 23 декабря, 13:04

Published 23 декабря, 13:04

Modified 23 декабря, 13:04

Updated 23 декабря, 13:04

Доля вкладов и накопительных счетов в «копилке» россиян превысила 90%

Доля вкладов и накопительных счетов в «копилке» россиян превысила 90%

23 декабря 2024, 13:04
По оценке ВТБ, с начала этого года доля текущих счетов на российском рынке снизилась с 14,3% до 9,5%. Их место занимают накопительные счета, доля которых выросла за этот же период с 20,4% до 22,1%, а также вклады, рост которых — с 65,3% до 68,4%. За год остатки на накопительных счетах выросли пример

Рост ключевой ставки с начала года составил 5 п. п. Беспрецедентно высокий уровень ключевой ставки позволяет банкам устанавливать привлекательные условия по накопительным продуктам, а клиентам без лишних для себя рисков фиксировать экстра ставки, постепенно переводя средства с текущих счетов на накопительные.

По прогнозам ВТБ, ключевая ставка будет сохранятся на рекордно высоком уровне. В этих условиях меняется структура рынка рублевых пассивов, и доля наличных рублей в сбережениях россиян сокращается — сейчас она опустилась до исторического минимума (порядка 15%). По прогнозу ВТБ, около 350 млрд наличных рублей «перетечет» на счета банков в этом году.

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