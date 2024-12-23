Доля вкладов и накопительных счетов в «копилке» россиян превысила 90%

Posted 23 декабря, 13:04
Published 23 декабря, 13:04
Modified 23 декабря, 13:04
Updated 23 декабря, 13:04
Рост ключевой ставки с начала года составил 5 п. п. Беспрецедентно высокий уровень ключевой ставки позволяет банкам устанавливать привлекательные условия по накопительным продуктам, а клиентам без лишних для себя рисков фиксировать экстра ставки, постепенно переводя средства с текущих счетов на накопительные.
По прогнозам ВТБ, ключевая ставка будет сохранятся на рекордно высоком уровне. В этих условиях меняется структура рынка рублевых пассивов, и доля наличных рублей в сбережениях россиян сокращается — сейчас она опустилась до исторического минимума (порядка 15%). По прогнозу ВТБ, около 350 млрд наличных рублей «перетечет» на счета банков в этом году.