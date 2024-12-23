Быстрый и бюджетный способ очистить чайник: избавьтесь от накипи всего за 10 минут

Накипь образуется из-за содержания солей кальция и магния в воде. Когда вода нагревается, эти соли выпадают в осадок и откладываются на стенках чайника. Такой слой не только ухудшает вкус чая или кофе, но и может сократить срок службы прибора. Важно время от времени очищать чайник, чтобы избежать неприятных последствий.