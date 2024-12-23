билайн в Республике Башкортостан еще ускорил 4G-интернет

Posted 23 декабря, 06:00
Published 23 декабря, 06:00
Modified 23 декабря, 06:02
Updated 23 декабря, 06:02
По данным билайна, за последние годы трафик из сети 3G органически переходит в сеть «четвертого поколения». Такой тренд обусловлен преимуществами, которые может предоставить в полной мере только LTE: видеозвонки, онлайн-видео в высоком качестве и работа с большими файлами. Чтобы башкортостанцы могли пользоваться всеми привычными мобильными сервисами на высоких скоростях, оператор перераспределил ставшие невостребованными ресурсы со стандарта 3G в пользу сети 4G.
В Башкирии в рамках рефарминга технические специалисты расширили частоты 4G/LTE, отдав под эту технологию дополнительный диапазон 2100. Кроме того, увеличилась и пропускная способность сети за счет перевода полосы частот с 10 на 15 МГц. В результате во всей республике улучшилось качество передачи данных и больше пользователей могут одновременно выходить в сеть, а главное — скорость 4G-интернета от билайна возросла почти на 20%.
Перенос частот из 3G в 4G сделал более доступными голосовые звонки с помощью технологии VoLTE*, которая открывает ряд преимуществ. Например, позволяет продолжать пользоваться мобильным интернетом во время телефонного звонка: вызывать такси или заказывать доставку продуктов. Вместе с тем VoLTE создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее.
В компании отмечают, что предельный рефарминг осуществлялся поэтапно. На сегодняшний день работы успешно проведены практически на всей территории Башкирии, в том числе в крупнейших городах республики — Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский и Туймазы.
— Сегодня с развитием технологий и новыми возможностями, которые открывают цифровые сервисы в смартфоне, наши клиенты выбирают связь 4G. Она не только более удобна, но и полностью соответствует ритму жизни в современном мире. Проведенный рефарминг за счет оптимального использования имеющихся ресурсов, дал возможность за короткий срок без строительства дополнительных базовых станций существенно увеличить ёмкость сети и скорость интернет-соединения. Это позволило еще большему числу жителей Башкирии получить доступ к высоким скоростям интернет-серфинга, а тем, кто любит тяжелый контент, без проблем в любом месте запускать видео в высоком качестве с любых видеосервисов. И уже по нашим замерам мы видим ощутимый рост интернет-трафика в обновленной сети «четвертого поколения, — прокомментировал директор Уфимского отделения билайна Максим Тюрихин.
Помимо модернизации билайн реализует целый комплекс инновационных технологий, который в компании называют «умной сетью»**. Например, благодаря одной из них, агрегации частот, даже тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.
* Voice over LTE — голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно, подробнее на beeline.ru.
** Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.