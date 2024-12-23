билайн в Республике Башкортостан еще ускорил 4G-интернет

В Башкирии в рамках рефарминга технические специалисты расширили частоты 4G/LTE, отдав под эту технологию дополнительный диапазон 2100. Кроме того, увеличилась и пропускная способность сети за счет перевода полосы частот с 10 на 15 МГц. В результате во всей республике улучшилось качество передачи данных и больше пользователей могут одновременно выходить в сеть, а главное — скорость 4G-интернета от билайна возросла почти на 20%.