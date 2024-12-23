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Posted 23 декабря, 05:51

Published 23 декабря, 05:51

Modified 23 декабря, 07:40

Updated 23 декабря, 07:40

Башкирия вошла в топ-10 регионов России

Башкортостан уступил Татарстану в рейтинге качества жизни

23 декабря 2024, 05:51
Фото: 1MI.

Башкирия вошла в топ-10 регионов России

В итоговом рейтинге регионов России за 2024 год лидерами стали Москва и Санкт-Петербург — сообщает в понедельник, 23 декабря, РИА Рейтинг.

Опубликованный итоговый рейтинг российских регионов за 2024 год был основан на совокупности различных показателей. Рейтинговый балл рассчитывался на основании качества жизни, социально-экономической ситуации, состояния рынка труда, материального благополучия населения, научно-технического развития и приверженности населения здоровому образу жизни.

В топ-3 рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, набравшие более 80 баллов. Республика Башкортостан заняла десятое место с рейтинговым баллом около 64. Соседний Татарстан оказался на более высокой позиции, попав в первую четверку итогового списка.

Как ранее сообщал Mkset, аналитики составили рейтинг руководителей заксобраний российских субъектов.

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