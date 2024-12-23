Башкортостан уступил Татарстану в рейтинге качества жизни

В топ-3 рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, набравшие более 80 баллов. Республика Башкортостан заняла десятое место с рейтинговым баллом около 64. Соседний Татарстан оказался на более высокой позиции, попав в первую четверку итогового списка.