Башкортостан уступил Татарстану в рейтинге качества жизни

Posted 23 декабря, 05:51
Published 23 декабря, 05:51
Modified 23 декабря, 07:40
Updated 23 декабря, 07:40
Опубликованный итоговый рейтинг российских регионов за 2024 год был основан на совокупности различных показателей. Рейтинговый балл рассчитывался на основании качества жизни, социально-экономической ситуации, состояния рынка труда, материального благополучия населения, научно-технического развития и приверженности населения здоровому образу жизни.
В топ-3 рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, набравшие более 80 баллов. Республика Башкортостан заняла десятое место с рейтинговым баллом около 64. Соседний Татарстан оказался на более высокой позиции, попав в первую четверку итогового списка.
Как ранее сообщал Mkset, аналитики составили рейтинг руководителей заксобраний российских субъектов.