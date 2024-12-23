Башкирские нефтяники поздравили детей из соцучреждений с Новым годом

Posted 23 декабря, 08:50
Published 23 декабря, 08:50
Modified 23 декабря, 08:52
Updated 23 декабря, 08:52
В кубке «Башнефти» по хоккею участвовали семь команд, победителем в «серебряном» дивизионе стал «Башнефть-Строй», в «золотом» — «Уфаоргсинтез». Перед награждением хоккеисты поприветствовали ребятам и раздали им сладкие подарки.
— Мне очень понравился хоккей. Я хочу пожелать своим друзьям огромного счастья, чтобы в новом году у них было много радости, — поделилась восьмилетняя Элина, одна из приглашенных на праздник спорта.
Дети с большим удовольствием посмотрели матчи — многие из них впервые увидели игру на профессиональном льду вживую, а не по телевизору. Положительных эмоций ребятам добавили герои популярных мультфильмов и полюбившийся детям Нефтёнок, маскот «Башнефти».
— Сегодня мы привезли 25 детей с ограниченными возможностями здоровья. Детки получили огромное удовольствие на этом празднике, все счастливы, играют с удовольствием. Неоднократно волонтеры к нам приезжали, дарили детям подарки, устраивали праздники — они всегда дарят очень яркие впечатления, — отметила логопед социально-реабилитационного центра Альмира Юнусова.
Капитан хоккейной команды «Уфаоргсинтеза» Ильдар Сюндюков как волонтер участвует в благотворительных проектах башкирских нефтяников десятый год — дарит подарки ветеранам и воспитанникам детских домов, участвует в утренниках и других подобных мероприятиях:
— Горжусь, что мы много времени этому уделяем, что много молодых сотрудников в этом участвует. Слезы на глазах наворачиваются, когда видишь улыбки детей — как они разворачивают подарки, как они радуются даже самому простому угощению!
К слову, для каждого ребенка новогодний сюрприз волонтеры готовят индивидуально. По словам начальника отдела социальных проектов «Башнефти» Русалины Галеевой, воспитанники подшефных детских учреждений накануне Нового года пишут письма деду Морозу, подарки просят разные: игрушки, спортинвентарь и даже мобильные телефоны.
— Сотрудники нашей компании помогают осуществить детские мечты. Сегодня в активе волонтерского движения несколько тысяч человек. И с каждым годом вовлекается все больше коллег, готовых делать добрые дела, даря свои тепло, время, заботу детям, которым это действительно необходимо. Награда для каждого из нас — улыбки ребят и возможность подарить им настоящую новогоднюю сказку, — комментирует Русалина Галеева.
Волонтерское движение «Башнефти», входящей в состав «Роснефти», стартовало еще в 2012 году. Сейчас в числе активных волонтеров более 500 человек, а также более 10 тыс. сотрудников, которые участвуют в разных акциях. Волонтеры поддерживают детей, ветеранов, участвуют в благотворительных проектах в сферах экологии, спорта, донорства. Акция «Подарок деда Мороза» охватывает 25 социальных учреждений и около тысячи детей.