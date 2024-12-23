Башкирские нефтяники поздравили детей из соцучреждений с Новым годом

Волонтерское движение «Башнефти», входящей в состав «Роснефти», стартовало еще в 2012 году. Сейчас в числе активных волонтеров более 500 человек, а также более 10 тыс. сотрудников, которые участвуют в разных акциях. Волонтеры поддерживают детей, ветеранов, участвуют в благотворительных проектах в сферах экологии, спорта, донорства. Акция «Подарок деда Мороза» охватывает 25 социальных учреждений и около тысячи детей.